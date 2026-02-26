MORH uputio više od 700 poziva mladim Hrvatima: Šokirala brojka priziva savjesti

Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH Tihomir Kundid rekao je u četvrtak da je do sada upućeno više od 700 poziva na temeljno vojno osposobljavanje, pri čemu je svega sedmero mladih uložilo priziv savjesti.

"Naoružanje je spremno, svi će oni biti opremljeni novim jurišnim puškama hrvatske proizvodnje VHS“, istaknuo je Kundid te dodao da će polaznici u prvoj fazi steći kompetencije vojnika pješaka koje će se kasnije nadograđivati kroz pričuvu.

Prema njegovim riječima, sustav je osmišljen tako da polaznike postupno uvodi u vojni svijet kroz osam tjedana intenzivne obuke.

Što se tiče civilnog služenja, Kundid je napomenuo da je primarni interes vojske da mladi odaberu temeljnu vojnu obuku. Istaknuo je i da dva mjeseca obuke neće poremetiti njihove životne planove, a donijet će im nove vještine i specifična znanja.

'Korak po korak u vojni svijet'

"Nemaju se čega plašiti, sustav je dimenzioniran na način da ih korak po korak uvodi u vojni svijet. Došli su iz civilstva i ulaze 'u žicu', no oni se mogu u potpunosti integrirati i ostvariti one ciljeve koje smo mi zacrtali kroz tih osam tjedana intenzivne vojne obuke", poručio je Kundid.

Nakon svečanog prijama za umirovljene visoke časnike na Pantovčaku, general-pukovnik Kundid istaknuo je da su lokacije pripremljene, a instruktori obučeni za rad s mladim ljudima.

"Što se tiče temeljnog vojnog osposobljavanja, oružane snage su već odavno bile spremne. Sve lokacije su pripremljene za prihvat, a instruktori su završili svu potrebnu obuku da bi se mogli pripremiti i da mogu adekvatno raditi s mladim ljudima, što je jedna potpuno drugačija priča u odnosu na rad s profesionalnim vojnicima“, kazao je Kundid.

