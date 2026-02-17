Poznati svi detalji civilnog služenja vojnog roka: Evo što će raditi ročnici i koliko će biti plaćeni

Vlada je na sjednici u utorak donijela uredbe kojima se uređuje civilno služenje temeljne vojne obuke za one koji zbog vjerskih ili moralnih razloga ne žele sudjelovati u obavljaju vojničkih dužnosti te ulože prigovor savjesti.

Obveznike civilne službe kojima zahtjev za civilnu službu bude usvojen, tijelo državne uprave nadležno za civilnu zaštitu, a to je Ministarstvo unutarnjih poslova, raspoređuje na obavljanje civilne službe u ustrojstvenu jedinicu nadležnu za poslove civilne zaštite, dakle u Ministarstvo, ili u jedinicu lokalne i regionalne samouprave.

Oni koji će službu odraditi u Ministarstvu u trajanju tri mjeseca dobit će neoporezivu mjesečnu naknadu u iznosu od 340 eura, dok će se onima koji će civilnu obuku u trajanju četiri mjeseca odraditi u lokalnim jedinicama - gradovima, općinama i županijama - isplatiti neoporeziva mjesečna naknada od 170 eura.

"U Ministarstvu će se civilni ročnici osposobljavati kako bi stekli potrebne vještine za jačanje otpornosti društva na sve vrste prijetnji na način da mogu uspješno obavljati propisane mjere civilne zaštite u slučaju izvanrednih situacija, velikih nesreća i katastrofa", rekao je potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Civilnu službu u Ministarstvu obavljat će oko 800, a u lokalnim jedinicama oko 5000 civilnih ročnika

Maksimalan broj civilnih ročnika koji će civilnu službu tijekom ove godine obavljati u Ministarstvu je oko 800 ročnika, dok je za službu u lokalnim jedinicama oko 5000.

Civilni ročnici će u lokalnim jedinicama biti raspoređeni na poslove uređivanja prostora za sklanjanje i evakuacijskih puteva, košnje trave, uređenja parkova i igrališta, čišćenja kanala, raslinja i grmlja, ilegalnih odlagališta otpada i smeća, sadnje drveća te na druge poslove koji su u funkciji protupožarne i civilne zaštite, zaštite i unaprjeđenja prirodnog okoliša, komunalnog gospodarstva i održavanja javnih cesta. Radit će pet dana u tjednu po osam sati.

Poslove, osim u lokalnoj jedinici, mogu obavljati u koncesionaru te u Crvenom križu. Civilnom ročniku se po dolasku u lokalnu jedinicu uručuje iskaznica civilne službe, a radi kontrole da obavlja civilnu službu, određuje se osoba za praćenje njegovog rada. Ako ročnik samovoljno i neopravdano izostane, produžuje se civilna služba za svaki dan samovoljnog i neopravdanog izostanka. Nakon završetka osposobljavanja nadležnom Uredu za obranu dostavit će se i potvrda.

Ministarstvo, kao i lokalne jedinice, donose godišnji plan obavljanja civilne službe do 15. prosinca za sljedeću godinu i njime se utvrđuje gdje će se obavljati poslovi civilne službe, vrsta poslova te broj obveznika civilne službe koji godišnje mogu biti primljeni.

Futsalskoj reprezentaciji novčana nagrada u iznosu od 51.000 eura

Vlada je na sjednici donijela i odluku o dodjeli novčane nagrade Hrvatskoj futsalskoj reprezentaciji nakon osvajanja brončane medalje na Europskom prvenstvu "s obzirom na povijesni uspjeh te doprinos razvoju sporta u Hrvatskoj" u ukupnom iznosu od 51.000 eura. Izbornik i 15 igrača dobit će po 3000 eura, dok ostale djelatne stručne sportske osobe dijele iznos od 3000 eura.

Ministarstvo zdravstva Vlada je ovlastila za davanje suglasnosti zdravstvenoj ustanovi kojoj je osnivač država na zakup poslovnog prostora ili zemljišta u slučaju kada zakupnina za razdoblje do 10 godina ne prelazi iznos od milijun eura, kao i za davanje suglasnosti na osnivanje prava služnosti na nekretnini u vlasništvu zdravstvene ustanove kojoj je osnivač država. Uvjet je da sve troškove snosi ovlaštenik prava služnosti.

NET I VOYO / Prijavite se na Net.hr s istom e-mail adresom kojom ste pretplaćeni na Voyo i čitajte sadržaje bez oglasa!

POGLEDAJTE VIDEO: Vojni rok 2026: Odaziv na liječničke preglede 95 posto, evo tko ne prolazi