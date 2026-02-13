Anušić poslao poruku iz Münchena: 'NATO mora preživjeti, a Hrvatska će napraviti ovo'

Hrvatski ministar obrane Ivan Anušić izjavio je u petak kako se nada da će NATO preživjeti krizu u transatlantskim odnosima do koje je došlo u prvoj godini mandata američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Najveću krizu u NATO-u od osnutka 1949. izazvala je nedavno Trumpova prijetnja uvođenjem carina europskim zemljama koje se protive tomu da SAD zbog zaštite svoje nacionalne sigurnosti preuzme kontrolu nad Grenlandom, autonomnim teritorijem u sastavu Danske, saveznice u Sjevernoatlantskom savezu.

Trump je kasnije povukao prijetnje i isključio vojno osvajanje najvećeg otoka na svijetu.

'Nadam se da će preživjeti krizu'

Anušić je rekao da se Hrvatska zalaže za stabilnost i cjelovitost saveza 32 europske i sjevernoameričke države. "NATO je prevelik, preozbiljan i prevažan savez, najjači u svijetu", izjavio je Anušić novinarima na marginama konferencije o sigurnosti u Münchenu.

"Mislim da taj savez mora preživjeti ovu krizu i iskreno se nadam da hoće, a Hrvatska će se zalagati da tako i bude", dodao je.

Tradicionalni forum u bavarskoj prijestolnici održava se u vrijeme napetih odnosa između zapadnih saveznika i SAD-a i sve glasnijih poziva za strateškom autonomijom Europe u odnosu na svog transatlantskog partnera.

Rubio poslao poruku

Govoreći u četvrtak uoči skupa, američki državni tajnik Marco Rubio je rekao da se transatlantske veze suočavaju s "presudnim trenutkom", no budućnost partnera će nastaviti biti isprepletena.

"Stari svijet je prošlost, iskreno, svijet u kojem sam ja odrastao, a sada živimo u novoj eri geopolitike te ćemo svi trebati ponovo razmotriti kako ona izgleda i koja će biti naša uloga", rekao je Rubio. "(SAD) je duboko povezan s Europom, a naša je budućnost oduvijek bila isprepletena te će nastaviti biti takva", dodao je.

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je u petak novinarima u Münchenu da će NATO savez biti pod snažnijim europskim vodstvom, s kontinuirano snažnom prisutnošću Sjedinjenih Država, jer europski saveznici značajno povećavaju vojnu potrošnju.

"U nadolazećim godinama sve ćemo više gledati NATO pod jačim europskim vodstvom, ali istovremeno s usidrenim SAD-om u organizaciji", rekao je Rutte novinarima na marginama Münchenske sigurnosne konferencije. "To ćemo raditi korak po korak, u bliskoj suradnji sa Sjedinjenim Državama, na temelju procesa planiranja obrane."

