Sjećate se najvećeg Trumpovog nosača zrakoplova u Splitu? Otkriveno gdje se premješta

Pentagon šalje i drugi nosač zrakoplova na Bliski istok, otkrila su u petak dvojica američkih dužnosnika agenciji Reuters.

Nosač zrakoplova Gerald R. Ford, najnoviji i najveći u američkoj floti, dosad je s pratećim brodovima djelovao u Karipskom moru, a ranije ove godine sudjelovao je i u operacijama u Venezueli.

Jedan od dužnosnika, govoreći pod uvjetom anonimnosti, naveo je kako će nosaču trebati najmanje tjedan dana da stigne do Bliskog istoka.

Pridružuje se Lincolnu

Gerald R. Ford pridružit će se nosaču zrakoplova Abraham Lincoln te nekolicini razarača s navođenim projektilima, borbenim zrakoplovima i izviđačkim letjelicama koji su proteklih tjedana premješteni u regiju.

Sjedinjene Države posljednji su put imale dva nosača zrakoplova na tom području u lipnju prošle godine kada su izvedeni napadi na iranska nuklearna postrojenja, piše Reuters. Budući da američka vojska raspolaže sa svega jedanaest nosača zrakoplova, oni predstavljaju strateški vrijedan vojni resurs, pa se njihovo raspoređivanje u pravilu utvrđuje dugo unaprijed.

Južno zapovjedništvo SAD-a, koje nadzire vojne operacije u Latinskoj Americi, priopćilo je kako će i dalje ostati usredotočeno na suzbijanje nezakonitih aktivnosti na zapadnoj polutki.

Predsjednik Donald Trump ranije je ovog tjedna izjavio kako razmatra slanje drugog nosača zrakoplova na Bliski istok ako se ne postigne dogovor s Iranom. Ipak, u četvrtak je sugerirao kako bi sporazum s Teheranom mogao biti postignut već tijekom idućeg mjeseca.

Podsjetimo, nosač Gerald Ford usidrio se u svibnju prošle godine u Splitu, u sklopu bilateralne vojne suradnje MORH-a i oružanih snaga SAD-a. Bio mu je to drugi posjet najvećem dalmatinskom gradu, a tada je na njemu bilo oko pet tisuća članova posuda. Dugačak je kao tri nogometna igrališta i može nositi 75 aviona.

