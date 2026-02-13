Pozadina seks skandala i eksplicitne snimke, političar priznao: 'Opet me zavela bivša...'

Čelnik mađarske opozicije Peter Magyar, prema anketama favorit na nadolazećim parlamentarnim izborima u travnju, prijavio je anonimne prijetnje objavom snimke njegovog seksualnog odnosa koja bi mogla ugroziti njegovu kampanju.

Magyar je bivši član Fidesza, stranke premijera Viktora Orbana kojemu je sada glavni protukandidat na izborima. Čelnik oporbene stranke Tisza je bivši suprug Orbanove nekadašnje ministrice pravosuđa Judit Varge.

Tisza vodi u nizu anketa, pa se smatra da bi mogla završiti Orbanov drugi premijerski mandat koji traje od 2010. godine.

Prošli tjedan pojavila se internetska stranica radnaimark.hu, imenovana po Marku Radnaiju, bliskom Magyarovom suradniku iz Tisze, na kojoj je bila prikazana samo crno-bijela fotografija spavaće sobe s razbacanom posteljinom, uz poruku 'coming soon' (uskoro).

U međuvremenu je ta poruka izmijenjena u 'once upon a time' (bilo jednom...), uz datum 3. kolovoza 2024. godine.

Iza svega stoje Orbanovi suradnici?

Magyar je u petak u objavi na društvenim mrežama rekao da, između ostalog, sumnja na ilegalno prikupljanje podataka i zloupotrebu osobnih informacija.

Za prijetnje objavom snimke optužio je ljude oko premijera Viktora Orbana.

"Čak je i u Europi bez presedana da vladajuća stranka nastoji diskreditirati, ucjenjivati i potkopati glavnog političkog suparnika snimanjem njegovih seksualnih odnosa nezakonitim metodama te prijetnjama da će te snimke javno objaviti", napisao je čelnik Tisze na Facebooku.

Glasine o navodnom postojanju eksplicitne snimke koja bi mogla naštetiti Magyaru uoči izbora već danima kruže medijima i kanalima bliskim Orbanu.

Mađarski su novinari naknadno identificirali sobu na internetskoj stranici kao dio Airbnb apartmana u Budimpešti. Prema podacima iz zemljišnih knjiga, kao vlasnica se navodi supruga oligarha čije tvrtke redovito dobivaju državne poslove, piše agencija dpa.

Magyar je ranije izjavio da je u kolovozu 2024., nakon zabave s aktivistima svoje stranke, imao seksualni odnos s bivšom djevojkom u prikazanoj sobi. Evelin Vogel, žena u pitanju, tada ga je ponovno 'zavela', napisao je Magyar.

Demantirao korištenje droga

Rekao je da su sobu prije njega koristili drugi ljudi te da je pronašao tragove alkohola i konzumacije droga. On sam nikada u životu nije koristio droge, izjavio je taj političar desnog centra. U jednoj objavi otkrio je i da je prije 15 mjeseci podnio tužbu protiv Vogel zbog ucjene i drugih kriminalnih djela.

"Da, ja sam 45-godišnji muškarac koji ima spolni život. S bivšom partnericom imam troje maloljetne djece za koje ova 'obiteljski nastrojena' vlada očito ne mari”, također je istaknuo Magyar.

Njegova stranka već više od godinu dana u anketama javnog mnijenja vodi osam do dvanaest postotnih bodova.

Za Orbána kaže se da se žestoko bori za očuvanje svoje trenutačno gotovo neograničene moći, pri čemu promatrači primjećuju da se njegova okolina očito ne ustručava ni od čega.

Već su se pojavili videozapisi stvoreni umjetnom inteligencijom u kojima Magyar izgovara stvari koje zapravo nikada nije rekao. Ipak, svi dosadašnji pokušaji klevetanja Orbánovog izazivača pokazali su se neučinkovitima, piše dpa.

POGLEDAJTE VIDEO: Skupina maloljetnika tukla i ponižavala vršnjaka, gradonačelnik Valpova oštro osudio nasilje