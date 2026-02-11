Seks skandal na pomolu u susjedstvu? Objavili snimku spavaće sobe i poruku: 'Uskoro dolazi...'

Na internetskoj adresi radnaimark.hu u utorak se pojavila misteriozna web stranica na kojoj je objavljena crno-bijela fotografija nenamještenog kreveta, očito snilmjena kamerom pričvršćenom na kutu stropa. Iznad nje stoji natpis: "Coming soon", odnosno "uskoro".

Ubrzo nakon toga, propagandni mađarski mediji objavili su glasine o navodnim orgijama u kojima su sudjelovali potpredsjednik oporbene stranke Tisza Márka Radnai, čije ime stoji u domeni web stranice, i bliski suradnik Péter Magyar, koji glasi za najopasnijeg izazivača mađarskog premijera Viktora Orbana na skorim parlamentarnim izborima u Mađarskoj.

U komentaru za mađarski portal 444, Radnai je kazao da se u posljednje vrijeme puno selio, ali da soba na fotografiji ne pripada ni jednom od njegovih stanova i da ju ne prepoznaje.

'Planirana kampanja'

Dodao je da je posljednjih mjeseci čuo glasine da ga se pokušava povezati s navodnom homoseksualnom vezom, naglasivši da nije homofob i da dosad na takve insinuacije nije reagirao. "Nisam imao nikakav odnos koji bi bio od javnog interesa", poručio je potpredsjednik Tisza.

On smatra da je ova "kampanja" tempirana da se poklopi s drugom godišnjicom intervjua Pétera Magyara.

Osim toga, Radnai tvrdi da je nedavno pokušao registrirati domenu sa svojim imenom, a onda je shvatio da je već zauzeta.

Podaci ukazuju da je domenu radnaimark.hu kupila privatna osoba u prosincu 2024. godine. Registracija vrijedi do 30. prosinca ove godine, a izvršena je putem registra domena Rackhost Zrt. sa sjedištem u Szegedu, navodi portal index.hu. Stranica koristi infrastrukturu Cloudflarea, jednog od najčešće korištenih globalnih pružatelja web usluga.

Magyar se također oglasio o objavljenoj fotografiji i optužio pristaše Orbanove vladajuće stranke Fidesza da stoje iza toga. "Danas je mnogim novinarima posla link koji prikazuje neku kameru u sobi. Sumnjam da planiraju objaviti snimku, snimljenu ili možda lažiranu, tijekom intimnog odnosa s mojom tadašnjom djevojkom. Što time žele postići, osim da skrenu pozornost s tvornice smrti u Göd-u i uloge koju u tome igra vlada Orbána, ne znam. Da, imam 45 godina, muškarac sam i vodim normalan seksualni život. S partnericom odrasle dobi.

Politička sapunica

Imam troje male djece koja su očito nebitna ovoj podloj “obitelj-prijateljskoj” vlasti.

Dobro je da svi znaju – neću dopustiti da me netko ucjenjuje", poručio je Magyar.

S obzirom na poplavu fotografija i videozapisa kreiranih pomoću umjetne inteligencije, mađarski je medij provjerio je li i ovdje takav slučaj. ZeroGPT i Undetectable AI procijenili su sliku kao stvarnu s vjerojatnošću od 97 posto, Isgen.ai ju je klasificirao kao ljudski generiranu sa 100 posto sigurnosti.

Idućih nekoliko mjeseci bit će turbulentni na političkoj sceni u Mađarskoj, gdje se spremaju najnapetiji izbori u posljednjih nekoliko godina koji bi mogli uzdrmati Orbanovu vlast. Prema anketama, najopasniji protivnik mogao bi mu biti upravo Magyar, konzervativni političar i predsjednik stranke Tisza.

Magyar je ranije već upozorio da vlada priprema "kampanju blaćenja" usmjerenu protiv njega. Tijekom konferencije za medije tvrdio je da je kupljen softver za izradu lažnih snimaka njegovih prethodnih govora, gdje se miješaju ilegalno dobivene informacije sa sadržajem koji je proizvela umjetna inteligencija. U svom novogodišnjem govoru, a onda i početkom siječnja ponovno je upozorio na moguće sabotaže i lažne snimke uoči izbora.

