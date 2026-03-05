Sve je spremno: Hrvatska protiv moćne sile traži veliko iznenađenje

Hrvatska u Bjelovaru dočekuje Francusku u trećem kolu kvalifikacija za Europsko prvenstvo u rukometu za žene.

Kvalifikacije za Europsko prvenstvo u rukometu 0 Hrvatska : 0 Francuska

Prva na redu je Marseljeza, a zatim Lijepa Naša...

Sve je spremno u Bjelovaru, pune tribine a Mađarice Marton i Dane sude današnji susret.

NAJAVA

Hrvatsku žensku rukometnu reprezentaciju danas očekuje jedna od najzahtjevnijih utakmica u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. U Bjelovar stiže Francuska, jedna od najjačih svjetskih rukometnih reprezentacija i stalni kandidat za medalje na velikim natjecanjima.

Naše rukometašice u ovaj dvoboj ulaze s dobrim raspoloženjem nakon dvije uvjerljive pobjede na početku kvalifikacijskog ciklusa. Hrvatska je najprije svladala Kosovo rezultatom 32:22, a zatim i Finsku s 25:17, čime je pokazala dobru formu uoči susreta s jednim od najtežih protivnika u skupini.

Prva utakmica igra se u četvrtak, 5. ožujka u 17 sati u Bjelovaru. Potpuno obnovljena Dvorana europskih prvaka trebala bi biti ispunjena do posljednjeg mjesta, što će hrvatskim reprezentativkama zasigurno dati dodatni poticaj protiv favorizirane Francuske. Susret će se moći pratiti uživo na RTL-u 2 te putem platforme Voyo.

Ovo je ujedno i prvo okupljanje reprezentacije nakon Svjetskog prvenstva na kojem hrvatska selekcija nije ostvarila željene rezultate. Naše su rukometašice tada izgubile sve tri utakmice u skupini i natjecanje završile na 25. mjestu.

U najavi današnjeg dvoboja naš novinar Dominik Franculić razgovarao je s bivšim izbornikom i rukometnim stručnjakom Zdravkom Zovkom, koji smatra da ova reprezentacija ima potencijala za puno bolje rezultate.

„Kada govorimo o ženskoj reprezentaciji, često se spominje da nema mnogo velikih uspjeha osim medalje osvojene u Danskoj. Ipak, smatram da ova ekipa ima kvalitetu za plasman među prvih osam reprezentacija Europe. Po meni bi plasman između petog i osmog mjesta bio odličan rezultat. Ako kontinuirano budemo u tom društvu, uvijek postoji mogućnost da nam se na nekom turniru sve posloži i da napravimo iskorak prema polufinalu“, istaknuo je Zovko. Cijel razgovor pročitajte OVDJE.

Uoči dvoboja izbornik se suočio i s određenim kadrovskim problemima pa je naknadno pozvao Lanu Jurinu iz varaždinske Koke te Lanu Strugar iz Sinja, kojoj je ovo prvi poziv u seniorsku reprezentaciju. Uz ranije pozvane Emu Novosel i Taru Đelekovčan, Hrvatska će na ovom okupljanju imati čak tri debitantice, što jasno pokazuje da reprezentaciju očekuje postupna smjena generacije u zahtjevnom natjecateljskom razdoblju

POGLEDAJTE VIDEO: Rukometna groznica u Bjelovaru: Hrvatice na megdan moćnoj Francuskoj pred rasprodanom dvoranom