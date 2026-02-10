Mađarsku na proljeće očekuju parlamentarni izbori koji bi prvi put nakon 16 godina mogli ozbiljno uzdrmati vlast Viktora Orbána. Iako je na čelu države od 2010. s čvrstom političkom kontrolom i ustavnom većinom, ankete pokazuju da mu se sada suprotstavlja najopasniji izazivač dosad — konzervativni Péter Magyar i njegova stranka Tisza, koja već dulje vrijeme vodi pred vladajućim Fideszom.

Izborna utrka dodatno je opterećena geopolitičkim okolnostima i energetskom ovisnošću Mađarske o Rusiji, ali i snažnim signalima podrške koji Orbánu stižu iz Washingtona. Američki predsjednik Donald Trump ponovno je javno stao uz mađarskog premijera, dok dio europske političke scene otvoreno računa na moguću promjenu vlasti u Budimpešti.

Pada li Orbán sa svog trona nakon toliko vremena te što bi za Hrvatsku značilo da pobijedi Magyar, za net.hr komentirao je politolog Davor Gjenero.

Magyar sudjelovao u Orbánovoj administraciji

"Ova bi tema trebala zanimati Hrvatsku jer se u Mađarskoj odvija jako zanimljiv proces koji je počeo s nastankom Tisze (Stranka poštovanja i slobode), nove političke stranke koju je osnovao Péter Magyar. On je bio obiteljski povezan s bivšim mužem bivše predsjednice, koju je režim, odnosno Orbánova administracija, žrtvovala u nekoj aferi. Međutim, on je jedan od ljudi koji su sudjelovali u Orbánovoj administraciji. Također, Magyar je bio prilično visoko pozicioniran u diplomaciji i neprestano je bio između javne uprave i korporativnog sektora. On je dobro obrazovan, s vrlo jakim vezama u Bruxellesu, tipičan produkt europristupne tranzicije", rekao je Gjenero.

Također, po njemu se pojavila još jedna zanimljiva osoba, Anita Orbán, kandidatkinja za ministricu vanjskih poslova (koja opet nema rodbinske veze s Viktorom Orbánom op.a) u eventualnoj budućoj Magyarovoj vladi.

"Ona je u prvom Orbánovu mandatu bila šefica sektora energetike u Ministarstvu vanjskih poslova, vrlo je agilna žena koja je sudjelovala u izgradnji mađarske energetske politike u razdoblju od 2010. do 2015. Nakon toga se, izgleda, razišla s Viktorom Orbánom i otišla u korporativni sektor. Ona je izrazito zanimljiva osoba, vrlo dobro upravljački pripremljena, kao i Magyar", analizira Gjenero.

Tisza kao vraćanje na tvorničke postave Orbanova Fidesza

Navodi da se u Mađarskoj stranka Tisza formira kao svojevrstan povratak na tvorničke postavke Orbánove stranke Fidesz. Gjenero pojašnjava što to znači:

"Oni oblikuju političku poziciju koja je vrlo slična onoj koju je Orbánov Fidesz imao u razdoblju 2004.–2014. To je razdoblje kad je Fidesz napustio liberale i pristupio Europskoj pučkoj stranci. Dakle, riječ je o profilu umjerenog desnog centra, zasnovanom na dobrom upravljanju i centralističkim politikama, i izrazito proeuropskom. To se sada oblikovalo kao jedina relevantna politička opcija u Mađarskoj."

Nastavio je što bi eventualno političko preslagivanje za Hrvatsku moglo značiti.

"U Hrvatskoj bismo morali biti svjesni dviju stvari. Prvo, ova ekipa koja sada dolazi s Tiszom je na onim pozicijama na kojima je Orbán bio nekoć, a sjetite se što je Orbán za Hrvatsku značio 2011. — pogotovo u vrijeme zatvaranja pristupnih pregovora. Tada je postojala velika potpora Mađarske, Češke i Poljske — i te tri zemlje su nam bile izrazito značajne u Europskom vijeću, posebno Orbán i Tusk. Ta ekipa koja sada konkurira Orbánu nalazi se na pozicijama na kojima je Orbán bio u vrijeme najboljih odnosa između Hrvatske i Mađarske", ukazuje Gjenero.

'Orbán nije Vučić niti neobrazovani silnik'

Dodaje i ovo: "Orbán ipak nije nikakav Vučić, nikakav neobrazovani silnik, nego je izrazito dobar upravljač, čovjek koji ozbiljno donosi političke odluke, bez obzira koliko one nama bile simpatične ili nesimpatične. Sasvim je sigurno da, i u slučaju političkog poraza, Fidesz neće nestati s političke scene, a isto tako krug podrške Orbánu osobno — ne samo u općoj javnosti i političkom tijelu nego i u poslovnim i oligarhijskim krugovima — neće doći u pitanje. Dakle, izvjesno je da, ako i izgubi izbore, Orbán ostaje važan politički faktor u mađarskoj političkoj areni."

Po njemu je sasvim izvjesno da će uslijediti promjena energetske pozicije Mađarske, a to sa sobom nosi i ozbiljne ekonomske gubitke. Doduše, smatra da će se dio kompenzirati time što bi Magyar imao snage otvoriti kanale europskog financiranja.

"Dakle, slijedi dosta ozbiljno i izazovno razdoblje za Mađarsku. S jedne strane valja očekivati, ako dođe do smjene vlasti, umjerenu centralističku proeuropsku vlast koja će imati dosta domaćih problema. S druge strane, valja očekivati nastavak velikog političkog utjecaja Orbána", zaključuje Gjenero što se može očekivati ako se dogodi smjena vlasti u Mađarskoj.

Aduti u rukama Orbána

Za sada ankete idu u prilog njegovu glavnom političkom rivalu Magyaru. Gjenero smatra da Orbán ima nekoliko stvari na svojoj strani.

"Nikad se ne može osloniti na izlazne ankete jer konzervativne političke opcije uvijek imaju prednost u odnosu na ono što im daju istraživanja javnog mnijenja. Naime, uvijek postoji dio Orbánovih birača koji se ne izjašnjavaju i koji skrivaju svoje političke preferencije, a riječ je o stabilnom biračkom tijelu", govori.

Dodatno — Orbánova prednost je i snažna podrška američkog predsjednika Donalda Trumpa.

"To je za njega baš velika prednost, kao i to što je do studenoga Mađarska dobila izuzeće od zabrane kupovanja ruske nafte. Pretpostavljam da će Trump nastupiti u kampanji u njegovu korist, kao što je nastupio u korist nekih drugih kandidata. Utjecaj na javnost imat će i početak izgradnje dva nova bloka u nuklearnoj elektrani Paks, čime Mađarska dobiva najjeftiniji i vrlo stabilan izvor električne energije", govori Gjenero.

Opet, protiv njega će izrazito snažno igrati Bruxelles — Péter Magyar je radio kao mađarski diplomat u Bruxellesu i Gjenero smatra da je sasvim izvjesno da će on dobiti podršku iz Europe.

