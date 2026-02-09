Orbana zatražili da napadne Srbiju? Otkriveni detalji poziva: 'Pucaj sve do Beograda'

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je tijekom vikenda da ga je 1999. godine tadašnji američki predsjednik Bill Clinton zatražio da napadne Srbiju, javlja Telex.

Tvrdi da je u jeku eskalacije rata na Kosovu i tijekom svojeg prvog mandata kao predsjednika vlade zaprimio Clintonov poziv u kojem ga je američki lider zatražio da Mađarska otvori drugi front i napadne Srbiju, ili barem da "puca na njih preko Vojvodine sve do Beograda".

Međutim, Orban navodi da je njegova vlada odbila izričiti zahtjev i odgovorila s "ne, gospodine!". "Da smo tada imali premijera koji je znao samo reći 'da, gospodine', bili bismo do grla u ratu", kazao je Orban.

'Kada imate hrabrosti...'

Orban kaže da je Clintona tada upitao što bi se u takvoj situaciji dogodilo s 300.000 etničkih Mađara koji žive u Vojvodini. Navodno ga je i upozorio da bi u slučaju napada uslijedila uzvratna paljba. "Treba li dopustiti da se puca po gradu Szegedu, je li to plan? Ili po Hódmezővásárhelyju i Makóu?", upitao je Orban.

Navodno su se njih dvojica dogovorili da će o tome izravno razgovarati na NATO samitu zakazanom za tjedan dana kasnije, no Orban navodi da Amerikanci nikad nisu ponovno otvorili tu temu.

"Moguće je reći 'ne' kada imate hrabrosti to učiniti", poručuje premijer Mađarske.

Stručnjak analizirao izjavu

Aron Tabor, stručnjak za SAD i predavač na Institutu za političke i međunarodne studije Sveučilišta Eotvos Lorand, premijerovu izjavu analizirao je na svojem blogu. Napominje da, iako su postojali planovi za kopnenu operaciju NATO-a 1999. tijekom rata na Kosovu, ona zapravo nije imala stvarnu političku podršku. Tabor dodaje da ne postoje dokazi koji potvrđuju da je Mađarska morala napasti Srbiju te da je Clinton na samom početku bombardiranja Jugoslavije isključio mogućnost kopnene operacije kako bi se minimalizirali američki i saveznički gubici.

Iako se takva operacija spominjala među europskim političarima te je o njoj pisao Washington Post, izvješća ukazuju na to da su je čelnici NATO-a uvijek kategorički odbijali. Stručnjak također podsjeća da je sam Orban tada izvijestio Parlament da su NATO članice smatrale kopnenu operaciju toliko nepotrebnom da se čak nije ni našla na dnevnom redu samita.

Podsjetimo, Orban je još 2024. godine govorio da su "oni", pritom vjerojatno misleći na SAD i NATO, htjeli uvući Mađarsku u rat, ali da on to nije dopustio. Sličnu tezu ponavljao je i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, koji je 2022. godine tvrdio da ima saznanja da je Clinton zatražio od Orbana da napadne Srbiju.

POGLEDAJTE VIDEO: Politička kriza trese Ukrajinu, a Putin i Orban jačaju savez: 'Nismo popustili vanjskom pritisku'