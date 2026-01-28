Pazite što će Orban poslati Mađarima: 'Bruxelles je odlučio ući u rat'

Mađarska vlada objavila je tekst upitnika koji uskoro planira poslati biračima i pozvati ih da kažu "ne" financijskom podršci Europske unije za Ukrajinu, piše u utorak Ukrainska pravda.

Premijer Mađarske Viktor Orban još je sredinom siječnja najavio spomenutu mjeru koja će se fokusirati na mobilizaciju birača za nadolazeće parlamentarne izbore. U tekstu se navodi da će se u Ukrajina u iduće četiri godine pridružiti Europskoj uniji te da će kao država članica primiti 800 milijardi američkih dolara.

The 🇭🇺 government has launched a national petition calling on the EU leadership to refuse to fund Ukraine.

"We will not pay for the 🇷🇺-🇺🇦 war, we will not pay for the functioning of 🇺🇦 state over the next 10 years, we’ll not pay for the increase in utility bills due to the war!" pic.twitter.com/QjoMrDHeqx — Roberto (@UniqueMongolia) January 28, 2026

Na upitniku se nalazi karikaturalna ilustracija predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen i čelnika Europske pučke stranke Manfreda Webera koji prstom upiru u ispruženi dlan ukrajinskog predsjednika Volodimir Zelenskog.

'Bruxelles odlučio ući u rat'

"A Bruxelles se priprema učiniti više od puke opskrbe oružjem. Bruxelles je odlučio ući u rat na strani Ukrajine. Ursula von der Leyen kaže: 'Europa se mora boriti!', a Europljani, uključujući nas Mađare, platit će troškove rata. Bruxelles od Europljana skriva očitu činjenicu da Ukrajina nikada neće vratite stotine milijardi eura pomoći. Birokrati iz Bruxellesa pripremaju se uzeti stotine milijardi obećanih Ukrajini od Europljana i nas Mađara", piše u tekstu upitnika.

🇭🇺❗️🇺🇦 Orban’s government launches “national petition” against European support for Ukraine



This week, Hungarians will receive letters with petitions inviting them to express their opinions on three issues:



1️⃣Continued financing of the Russian-Ukrainian war;

2️⃣ Financing of… pic.twitter.com/ebGiHefpsz — Dzis Maksym (@DzisMaksym) January 27, 2026

Isto tako, tvrdi se da će se ukinuti 13. i 14. mjesečna dopunska mirovina, da će porezi rasti te da će se ukinuti smanjenja komunalnih tarifa, a da će novac ići u Ukrajinu. Sudionici upitnika imaju opciju označiti tri tvrdnje:

Kažem "Ne" daljnjem financiranju rusko-ukrajinskog rata!

Kažem "Ne" da mi plaćamo da ukrajinska država funkcionira sljedećih 10 godina!

Kažem "Ne" višim komunalnim uslugama zbog rata!

Njemačka ratna trojka

Obrazac upitnika može se besplatno vratiti sve do 23. ožujka. Parlamentarni izbori održavaju se pak 12. travnja.

Podsjetimo, ovo nije prvi put da Orban optužuje Bruxelles. Štoviše, nedavno je von der Leyen i Webera koji se nalaze na ilustraciji upitnika te njemačkog kancelara Friedricha Merza prozvao "njemačkom ratnom trojkom koja upravlja Europom" i ustvrdio da se Bruxelles priprema za rat.

"Moramo prekinuti ratne pripreme ili će naši unuci morati platiti cijenu", kazao je tada Orban.

