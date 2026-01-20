FREEMAIL
ŽESTOKO PO BRUXELLESU /

Eksplozivan Orbanov govor: 'Europom vlada ratna trojka! Naši unuci bi mogli plaćati cijenu'

Eksplozivan Orbanov govor: 'Europom vlada ratna trojka! Naši unuci bi mogli plaćati cijenu'
Foto: Attila Kisbenedek/afp/profimedia

'Moramo prekinuti ratne pripreme ili će naši unuci morati platiti cijenu', kazao je Orban

20.1.2026.
10:45
Erik Sečić
Attila Kisbenedek/afp/profimedia
Mađarski premijer Viktor Orban u ponedjeljak je Bruxelles optužio da provodi pripreme za rat i pritom naveo da Europom sada upravlja "njemačka ratna trojka", prenosi novinska agencija Anadolu.

"Europom sada upravlja njemačka ratna trojka - predsjednica Komisije (Ursula von der Layen) je Njemica. Njemački kancelar (Friedrich Merz), naravno. I čelnik najveće frakcije u Europskom parlamentu, predsjednik Europske pučke stranke (EPP) Manfred Weber, također je Nijemac", naveo je Orban. 

'Naši unuci će platiti cijenu' 

Dodao je da spomenuti političari oblikuju europsku ratnu politiku. "Moramo prekinuti ratne pripreme ili će naši unuci morati platiti cijenu", kazao je Orban.

Podsjetimo, Orbanova vlada poznata je po tome da kritizira vanjsku politiku Unije po ključnim pitanjima poput Ukrajine i migracija. 

POGLEDAJTE VIDEO: Politička kriza trese Ukrajinu, a Putin i Orban jačaju savez: 'Nismo popustili vanjskom pritisku'

Viktor OrbanMađarskaEuropska Unija
komentara
