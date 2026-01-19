Zastrašujuće riječi Viktora Orbana: 'Po ovome znam da se Europa sprema za rat'

Zapadna Europa namjerava podržati Ukrajinu u sukobu s Rusijom i priprema se za rat koji bi se mogao pretvoriti u novi svjetski rat, upozorio je mađarski premijer Viktor Orban, dodajući da je njegova vlada protiv tih planova.

"Zapadna Europa se stvarno priprema za rat", rekao je Orban aktivistima vladajuće stranke Fidesz - Mađarski građanski savez, piše ruska agencija TASS. Kao potvrdu toga, rekao je da su se nedavni sastanci čelnika EU "pretvorili u vojna vijeća" na kojima se raspravlja o pitanju "kako poraziti Rusiju".

Bruxelles razmatra načine kako nadoknaditi ogromne troškove podrške Ukrajini. Od 2022. zapadne zemlje već su Ukrajini osigurale više od 193 milijarde eura, a sada EU namjerava osigurati beskamatni "vojni zajam" od 90 milijardi eura u razdoblju 2026.do 2027. godine i dodijeliti još 800 milijardi dolara tijekom 10 godina za obnovu. Europska komisija izjavila je da se taj novac može povratiti putem reparacija primljenih od Rusije i eksproprijacije zamrznute ruske imovine.

'Europska unija nema novca za to'

Orban je rekao da su Sjedinjene Države odbile daljnju financijsku potporu Ukrajini, zbog čega čelnici EU-a to žele staviti na ramena europskih građana.

"Europska unija nema novca za ovo", a sljedeće generacije morat će otplatiti komercijalne kredite koje su sada uzeli. "Kada istekne ugovor o zajmu, Ukrajinci neće moći otplatiti zajam, a onda će bankari uzimati novac od Europljana", upozorio je Orban.

Rekao je da takva politika Bruxellesa "uništava Europu", a osim toga stvara prijetnju novog svjetskog rata. Podsjećajući na političku situaciju na kontinentu uoči Prvog i Drugog svjetskog rata, Orban je rekao da je sada "rat vrlo blizu. Kuca na vrata uglavnom zato što se sam fizički prostor rata nalazi u susjednoj zemlji".

Orban je rekao da će, ako njegova stranka Fidesz pobijedi na parlamentarnim izborima 12. travnja, njegova vlada učiniti sve da spriječi takav razvoj događaja. Potvrdio je da neće podržati planove čelnika EU-a za Ukrajinu i da neće dopustiti da Mađarska bude uvučena u tekući oružani sukob.

"Mislim da je moguće izgraditi naše međunarodne odnose tako da Mađarska ostane podalje od rata“, rekao je šef vlade.

