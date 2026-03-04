Otkriveni insajderski detalji sa suđenja Srđanu Mlađanu: 'Mnoge je time iznenadio'

Suđenje višestrukom ubojici Srđanu Mlađanu počelo je danas na županijskom sudu u Varaždinu uz velike mjere osiguranja. Tereti ga se za poticanje na otmicu ali i ubojstva ljudi koje je trebao odraditi njegov vjenčani kum, Željko Bijelić, inače prijatelj iz kaznionice.

Sutkinja je zauzela jedan vrlo brz tempo u ovom slučaju. Sljedeća je rasprava zakazana za 31. ožujka, u travnju su već zakazane tri rasprave. Ono što je zanimljivo danas je da je sutkinja odlučila, a tužiteljstvo je to predložilo, da se isključi javnost s jednog dijela rasprave u travnju. Taj zatvoreni dio rasprave odnosit će se na ispitivanje Mlađanovog kuma, Željka Bjelića te bivši pomoćnik upravitelja kaznionice u Lepoglavi.

Tužiteljstvo je to obrazložilo time da želi zaštititi obiteljski i osobni život žrtava, ali prvenstveno ljudi koji se spominju u tom kaznenom postupku, a koji možda mogu biti kompromitirani.

Iznenađujuće ponašanje

Reporterka RTL-a Danas, Ivana Ivanda Rožić, kazala je da ju u 20 godina, koliko prati pravosuđe, Mlađanov nastup u sudnici posebno iznenadio.

"Ovo je bio moj prvi susret sa Srđanom Mlađanom. Danas je mnoge od nas iznenadio. Za početak, to što je on više puta upadao u riječ sutkinji. Htio je nekoliko puta reći, na neki način, svoju obranu. Mi smo novinari koji pratimo crnu kroniku i koji smo obično tu na sudu navikli na dvije rečenice kada dolaze optuženici poput Srđana Mlađana. Obično kažu 'razumjeli smo' ili 'nismo razumjeli obranu' i smatraju li se ili ne krivim.

Kazala je da se danas dogodilo nešto u potpunosti suprotno.

"Ono što je iznenadilo bio je taj njegov vokabular. On se razbacivao tim pravnim pojmovima. Očito je htio sutkinji ostaviti dojam koliko je on upućen u cijeli taj sudski proces, što s jedne strane i nije čudno. Posebno ako uzmete u obzir, primjerice da u zatvoru u Zagrebu su najčitanije knjige Zakon o kaznenom postupku i Ustav. Onda to pokazuje koliko zatvorenici žele biti upućeni u svoje pravne mogućnosti jer znaju da se radi o njihovoj koži i žele znati sve što im pravo pruža i nudi", rekla je Ivanda Rožić.

Uživao na suđenju

"Ja nekako imam osjećaj da je on u stvari uživao jer su svjetla reflektora i jer su kamere bile potpuno na njemu", zaključila je Ivanda Rožić.

Mogućnost da Mlađan iduće godine izađe iz zatvora itekako je moguća.

"Nekako sumnjam da će se to dogoditi iz razloga što je sutkinja zauzela jedan brz sudski tempo, sljedeća rasprava je već 31. ožujka. S druge strane, tužiteljstvo je danas kazalo kako imaju čvrste dokaze protiv Mlađana i kako imaju čvrstu dokumentaciju, ali i kako će sve to potkrijepiti s iskazima svjedoka i da sve ono za što terete Mlađana da će i dokazati", rekla je Ivanda Rožić.

Vidjet ćemo na kraju hoće li ovaj slučaj kojeg je otkrio tim Dosjea Jarak zacementirati Srđana Mlađana u kaznionici Lepoglava ili će sljedeće godine doista izaći na slobodu.