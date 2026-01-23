Zelenski izvrijeđao Orbana, Mađar mu nije ostao dužan: 'Unatoč pomno biranim uvredama...'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u četvrtak je održao govor na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu. Tijekom govora Zelenski je kritizirao europske čelnike zbog neodlučnosti, odugovlačenja i oslanjanja na Sjedinjene Američke Države u sigurnosnim pitanjima, uključujući sigurnost Ukrajine i Grenlanda.

'Svaki Viktor zaslužuje šamar'

Osim kritika Europi, Zelenski je poslao oštru poruku mađarskom premijeru Viktoru Orbanu. Upozorio je da sile koje žele uništiti Europu ne gube ni jedan dan te je dodao kako te snage sada djeluju čak i unutar same Europske unije.

"Svaki Viktor koji živi od europskog novca, dok istovremeno pokušava rasprodati europske interese, zaslužuje jedan šamar", poručio je Zelenski, ciljajući na mađarskog premijera.

Također je naglasio kako činjenica da se netko osjeća ugodno u Rusiji ne znači da bi se europske prijestolnice trebale pretvoriti u male Moskve.

'Život će se pobrinuti za ostalo'

Nakon govora ukrajinskog predsjednika na društvenim mrežama oglasio se mađarski premijer.

"Poštovani predsjedniče Zelenski, vidim da se ne razumijemo. Ja sam slobodan čovjek koji služi Mađarima. Vi ste čovjek u očajnoj situaciji koji već četvrtu godinu nije u stanju ili ne želi prekinuti rat", napisao.

"Stoga, ma koliko god mi laskali, ne možemo nastaviti podržavati vaše ratne napore. Naravno, unatoč pomno biranim uvredama, ukrajinski narod može računati na nas da ćemo nastaviti opskrbljivati ​​vašu zemlju električnom energijom i gorivom, baš kao što ćemo pomagati izbjeglicama koje dolaze iz Ukrajine. Život će se pobrinuti za ostalo, a svatko će dobiti ono što zaslužuje", zaključio je Orban.

'Prečesto se ljudi skrivaju iza izgovora'

Osim obračuna s političkim protivnicima unutar Europske unije, Zelenski je pozvao na drastično jačanje sankcija. Istaknuo je da Rusija pokušava otjerati Ukrajince u smrt hladnoćom na minus 20 stupnjeva, ali i podsjetio da Moskva ne bi mogla proizvoditi rakete bez ključnih komponenti koje dolaze iz inozemstva.

"Prečesto se ljudi skrivaju iza izgovora da Kina pomaže Rusiji. Da, pomaže, ali ne samo Kina. Rusija dobiva komponente od tvrtki iz Europe, SAD-a i Tajvana", upozorio je Zelenski. Prema njegovim riječima, Europa mora učiniti više kako bi njezine sankcije blokirale neprijatelje jednako učinkovito kao i one američke.

