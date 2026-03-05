Novi incident: Uhićena Britney Spears! Poznato zbog čega je završila u policiji

Pop zvijezda Britney Spears (44) uhićena je u srijedu navečer u Kaliforniji zbog sumnje da je vozila pod utjecajem alkohola. Incident se dogodio u okrugu Ventura, a pjevačicu je zaustavila Kalifornijska ophodnja autocesta.

Prema službenim zapisima šerifova ureda okruga Ventura, Spears je zaustavljena u srijedu, nešto prije 21:30 po lokalnom vremenu. U policijsku postaju privedena je oko tri sata ujutro u četvrtak, a puštena je nekoliko sati kasnije, nakon što je dobila sudski poziv. Njezino vozilo je, prema dostupnim informacijama, odvezeno s mjesta događaja. U evidenciji je njezino zanimanje navedeno jednostavno kao "celebrity".

Foto: Profimedia

Pjevačica se sada suočava s pravnim posljedicama, a prvo sudsko ročište zakazano je za 4. svibnja na Višem sudu okruga Ventura. Predstavnici Britney Spears još se nisu oglasili povodom ovog slučaja, unatoč upitima brojnih medija. Ubrzo nakon što je vijest o uhićenju dospjela u javnost, njezin profil na Instagramu je deaktiviran, što je potez koji je pjevačica povlačila i ranije u stresnim razdobljima.

Život pun kontrasta nakon skrbništva

Ovo uhićenje dogodilo se u ironičnom trenutku, samo nekoliko sati nakon što je Spears ostvarila važnu pravnu pobjedu. Naime, ranije istog tjedna sud joj je odobrio trajnu zabranu prilaska protiv muškarca koji ju je navodno godinama uhodio i uznemiravao. Činilo se da je to još jedan korak prema stabilnijem životu nakon što je krajem 2021. godine oslobođena trinaestogodišnjeg skrbništva.

Foto: Profimedia

Prošli problemi i planovi za budućnost

Ovo nije prvi put da se Spears susreće sa zakonom zbog prometnih prekršaja. Mnogi se sjećaju incidenta iz 2007. godine, kada je optužena za bijeg s mjesta nesreće nakon što je udarila parkirani automobil. Iako joj je tada prijetila zatvorska kazna, na kraju je oslobođena optužbi.

Unatoč najnovijim nevoljama, Spears je nedavno izrazila nadu za budućnost, posebice u pogledu svoje djece. U siječnju je na Instagramu objavila kako se više nikada neće vratiti na američke pozornice iz "iznimno osjetljivih razloga", ali je otkrila san da uskoro nastupi sa svojim sinom, za kojeg kaže da je iznimno talentiran glazbenik. "Nadam se da ću sjediti na stolcu s crvenom ružom u kosi... i nastupati sa svojim sinom... u Velikoj Britaniji i Australiji vrlo brzo", napisala je tada.

