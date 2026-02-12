Afera Epstein nosi sve pred sobom, ugledni profesor maknut s fakulteta: 'Zgodna je plavuša'

David Gelernter, istaknuti profesor računalnih znanosti na Sveučilištu Yale, privremeno je udaljen s katedre nakon što su objavljeni dokumenti pokazali da je Jeffreyju Epsteinu poslao e-mail u kojoj je apsolventicu opisao kao "vrlo sitnu, zgodnu plavušu" preporučujući je za posao, javlja AP.

Poruke između Gelerntera i osuđenog seksualnog prijestupnika dio su dokumenata koje je američko Ministarstvo pravosuđa objavilo krajem siječnja. Iz njih je vidljivo da su komunicirali o raznim temama, uključujući poslovanje i umjetnost.

U e-mailu iz listopada 2011., nekoliko godina nakon što je Epstein priznao krivnju za poticanje na prostituciju maloljetne djevojke, Gelernter je naveo da ima na umu „urednicu“ za posao. Riječ je o studentici završne godine na Yaleu koju je opisao kao „v small good-looking blonde“, odnosno „vrlo sitnu, zgodnu plavušu“.

'Trebao sam prešutjeti tu informaciju? Nikako!'

Prema pisanju Yale Daily Newsa, Gelernter je prošlog tjedna u e-mailu dekanu Fakulteta inženjerstva i primijenjenih znanosti Jeffreyju Brocku branio svoju poruku. E-mail je proslijedio i studentskim novinama.

Napisao je da je Epstein bio „opsjednut djevojkama“ — „kao i svaki drugi neoženjeni milijarder na Manhattanu; zapravo, kao i svaki drugi heteroseksualni muškarac“ — te da je imao na umu „navike potencijalnog šefa“.

„Sve dok nisam rekao ništa što bi je na bilo koji način osramotilo, rekao bih mu otprilike ono što je želio čuti“, napisao je Gelernter. „Bila je pametna, šarmantna i prekrasna. Trebao sam prešutjeti tu informaciju? Nikako!“ Dodao je i: „Jako mi je drago što sam napisao tu poruku.“

Studenti su obaviješteni da u utorak neće imati njegovo predavanje.

Sveučilište je objavilo kratko priopćenje: „Sveučilište ne odobrava postupak profesora niti način na koji je, prema opisu, davao preporuke svojim studentima. Profesorovo ponašanje je pod istragom. Dok se postupak ne dovrši, profesor neće držati nastavu.“

Reakcije studenata

Gelernter (70) nije odgovorio na upite. Sveučilište je odbilo dostaviti kopiju njegovog e-maila dekanu. Studenti su, prema riječima Krisa Aziabora (21), bili šokirani.

„Postojao je val šoka, jer zvuči nevjerojatno da je jedan od vaših profesora doslovno u tim Epsteinovim dokumentima“, rekao je. „Ali ono što me najviše iznenadilo bilo je kako je pokušavao braniti svoje prijašnje riječi i postupke.“

U poruci studentima Gelernter je naveo da su upravo te e-poruke razlog njegove suspenzije. Tvrdi da je studenticu preporučio za ljetni posao u Epsteinovoj privatnoj banci i da je ona to željela. Napisao je i da tada navodno nisu znali da je Epstein osuđeni seksualni prijestupnik.

„Sveučilišni ‘Smoking Gun’ jest osobna, privatna e-poruka, iskopana iz hrpe Epsteinovih dokumenata“, napisao je. „Kad bi vam netko dao hrpu tuđe privatne korespondencije, biste li ih čitali? Naravno da ne. Gospoda i dame ne čitaju tuđu poštu.“

Inače, David Gelernter je na Yaleu od 1982. godine. Poznat je po radu na paralelnom računanju i razvoju programskog sustava Linda. Njegova knjiga „Mirror Worlds“ iz 1991. najavila je koncept World Wide Weba i utjecala na razvoj programskog jezika Java.

Godine 1993. teško je ranjen kada je u njegovu uredu eksplodirao paket koji mu je poslao Theodore Kaczynski, poznat kao Unabomber.

Jeffrey Epstein je 2008. i 2009. odslužio zatvorsku kaznu na Floridi nakon priznanja krivnje za kaznena djela povezana sa seksualnim iskorištavanjem maloljetnice. Godine 2019. umro je u zatvoru u New Yorku, čekajući suđenje po saveznim optužbama za seksualno zlostavljanje desetaka djevojaka. Istraga na Yaleu je u tijeku.

