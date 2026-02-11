Ovo je bivša djevojka najpoznatijeg pedofila: Karina će dobiti milijune, otok, kuću i prsten?

Posljednja djevojka Jeffreya Epsteina Slovakinja Karina Šuliak mogla bi naslijediti veliko bogatstvo. Karina je podrijetlom iz Bjelorusije, ali ima slovačku putovnicu. Posljednja je je poznata djevojka seksualnog prijestupnika i makroa Jeffreya Epsteina. Dokumenti s kojih je nedavno skinuta oznaka tajnosti pokazuju da je ona bila Epsteinova posljednja djevojka te da je također osoba kojoj je ostavio veliki dio svog bogatstva. Za sada još nije jasno hoće li Karina vidjeti nešto od tog novca, ali ipak. Ona je također bila posljednja osoba s kojom je Epstein razgovarao. Nazvao ju je nedugo prije nego što si je oduzeo život u ćeliji.

Prema oporuci koju je napisao dva dana prije smrti, Karini je navodno ostavio 50 milijuna dolara, dijamantni prsten od 33 karata, "Pedo otok" i svoju gradsku kuću u New Yorku. Prsten je bio "namijenjen za brak". Ona je jedna od 44 nasljednika bogatstva od 288 milijuna. Oporuku, koju je Epstein sastavio 8. kolovoza 2019. dok je čekao suđenje zbog optužbi za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja, potpisao je odvjetnik osuđenog pedofila Darren Indyke osam dana nakon njegove smrti.

No, umjesto da njegovi korisnici prime milijune, njegova imovina je prenesena u posebni fond i od tada se koristi za naknadu žrtvama te plaćanje poreza i pravnih troškova. Od izvornog iznosa ostalo je samo 127 milijuna dolara.

Bivša trebala dobiti samo 10 milijuna

Odvjetnik Indyke trebao je dobiti 50 milijuna dolara, dok je 25 milijuna dolara trebalo ići Epsteinovom računovođi Richardu Kahnu. U međuvremenu, njegova dugogodišnja suradnica Ghislaine Maxwell, koja služi 20 godina zatvora zbog trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja, dobila bi 10 milijuna dolara. Kao i njegov brat Mark Epstein te pilot Larry Visoski.

Šuliak je bila posljednja osoba koja je razgovarala s Epsteinom telefonom prije njegove smrti. Zatvorski zapisi otkrili su da ga je 11 dana prije smrti posjetila u Metropolitanskom popravnom centru. Šuliak je također bila jedna od nekoliko osoba koje su bile u pratnji Epsteina u njegovom privatnom zrakoplovu kada je uhićen u srpnju 2019. - nakon što ga je FBI uhitio na povratku iz Pariza u zračnoj luci Teterboro u New Jerseyju. Vjeruje se da je Bjeloruskinja, porijeklom iz Minska, stigla u SAD 2009. i udala se za Epsteinovu suradnicu Jennifer Kalin.

U roku od nekoliko godina, romantično se povezala s Epsteinom i zaradila nadimak "inspektorica" zbog opsesivnog špijuniranja Epsteina tijekom njihove veze. Vjeruje se da je Epstein platio skupo liječenje njezine majke i možda pomogao u financiranju luksuzne kuće u kojoj žive njezini roditelji u Minsku, uglavnom zapuštenom glavnom gradu Bjelorusije.