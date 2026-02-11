Ovo su hibridi koji se danas isplate kupiti, ima dosta SUV-ova: 'Pravi užitak u vožnji'

Hibridni automobili danas su postali mainstream alternativa klasičnim benzincima i dizelašima zahvaljujući obećanju niže potrošnje goriva.

Međutim, ključno je znati koje modele uzeti u obzir, a koje izbjegavati, jer to može značiti razliku između isplative investicije koja malo troši i skupe pogreške. Stoga, specijalizirani časopis What Car? proveo je opsežno testiranje te je otkrio popis njihovih deset najboljih hibridnih automobila koje možete kupiti.

Važno je napomenuti da ovaj popis kombinira i plug-in hibride i hibride koje ne morate puniti na utičnicu, tako da, bez obzira imate li pristup punionici ili ne, pronaći ćete nešto što odgovara vašim potrebama.

Ako jednostavno tražite najbolji hibridni automobil koji se danas može kupiti, What Car? tvrdi da je to Honda Civic koja nudi brzo ubrzanje, impresivnu potrošnju goriva i vrlo praktičnu unutrašnjost.

>>> U našoj galeriji pogledajte 10 najboljih hibrida prema izboru What Cara? <<<