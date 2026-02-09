Eksperti izdvojili najbolje male SUV-ove koje možete kupiti: 'Klasa iznad konkurencije'

Prodaja malih SUV-ova snažno raste i lako je vidjeti zašto. Sa svojim povišenim položajem za vožnju, obiteljskom praktičnošću i pristupačnim cijenama, mali SUV-ovi za mnoge su postali de facto obiteljski automobil. U ovoj klasi mogu se pronaći benzinske, hibridne i potpuno električne opcije, kao i modeli kako tradicionalnih proizvođača, tako i relativno novih brendova.

A s obzirom na to koliko su mali SUV-ovi popularni, ne čudi što je izbor velik. Zapravo, danas je vrlo malo proizvođača koji u svojoj ponudi nemaju barem jedan mali SUV.

Prema izboru What Cara?, Volkswagen T-Roc aktualni pobjednik je pobjednik u segmentu malih SUV-ova, zahvaljujući kombinaciji osobina koje uključuju udobnu vožnju, dobar prtljažnik i živahnu ponudu benzinskih motora s blagom hibridnom električnom potporom. Baš kao i prethodni T-Roc, nudi puno automobila za cijenu koja, iako premium, još uvijek ostaje dostupna mnogima.

Ako ste za struju, dvojbe nema

Ako ste u mogućnosti odabrati električni mali SUV – što ima posebno smisla ako ste korisnik službenog vozila, zahvaljujući niskim poreznim davanjima – preporuka What Cara? je da pogledate Kia EV3. Snažan je, ima veći doseg od većine konkurenata i nudi više prostora za vašu obitelj i njihovu prtljagu.

A ako želite nešto uistinu premium, Lexus LBX teško je ignorirati. Bivši dobitnik nagrade What Car? Automobil godine, LBX ima unutrašnjost koja je iznad većine konkurenata, s materijalima i završnom obradom kakve biste inače očekivali u znatno skupljem automobilu. Ugodan je za vožnju i trebao bi biti jeftin za održavanje.

