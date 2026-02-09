FREEMAIL
KAKVA LJEPOTICA

Borila se s depresijom i živjela pod povećalom: Ovako danas izgleda jedina kći Michaela Jacksona

Foto: Robyn Beck/afp/profimedia
Paris Jackson je američka manekenka, glumica i glazbenica te jedina kći pokojnog kralja popa Michaela Jacksona.
Kći glazbene legende Michaela Jacksona odrasla je pred očima javnosti, ali vlastitim je putem izgradila identitet daleko od sjene slavnog prezimena. Paris Jackson (27), danas uspješna manekenka, glumica i glazbenica, godinama privlači pozornost ne samo izgledom i stilom, već i iskrenošću, buntovnim duhom i otvorenim govorom o teškim životnim iskustvima. Kroz godine se značajno mijenjala, a svaka faza njezina života bila je pod povećalom medija.

9.2.2026.
6:01
Hot.hr
Michel Bourquard, Tsuni/usa/alamy/profimedia
Paris JacksonMichael Jackson
