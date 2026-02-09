Borila se s depresijom i živjela pod povećalom: Ovako danas izgleda jedina kći Michaela Jacksona

MODNA IKONA /
O njoj uvijek pričaju svi! Winnie Harlow zasjala na crvenom tepihu u neodoljivom izdanju koje oduzima dah
Kći glazbene legende Michaela Jacksona odrasla je pred očima javnosti, ali vlastitim je putem izgradila identitet daleko od sjene slavnog prezimena. Paris Jackson (27), danas uspješna manekenka, glumica i glazbenica, godinama privlači pozornost ne samo izgledom i stilom, već i iskrenošću, buntovnim duhom i otvorenim govorom o teškim životnim iskustvima. Kroz godine se značajno mijenjala, a svaka faza njezina života bila je pod povećalom medija.