Bizarne scene na ulicama Minneapolisa: Policiju gađali bocama, ledom pa čak i seksualnim igračkama

Policija je u subotu uhitila nekoliko prosvjednika ispred savezne zgrade južno od Minneapolisa i tako prekinula prosvjed kojim je obilježeno mjesec dana od smrti Renee Good, koju je ubio imigracijski agent. Nekoliko tjedana nakon njezina ubojstva ubijen je i Alex Pretti, a građani diljem zemlje bijesni su zbog imigracijske politike Donalda Trumpa, piše The Guardian.

Prosvjednici su bacali boce i seksualne igračke na policijski kordon koji je osiguravao saveznu zgradu Bishop Henry Whipple. Prema pisanju lista Minnesota Star Tribune, policajci su uhitili nekolicinu prosvjednika nakon što je gomila počela bacati komade leda. Zamjenik šerifa pogođen je u glavu, a prosvjednici su razbili i vjetrobransko staklo na policijskom vozilu, priopćili su iz Ureda šerifa okruga Hennepin.

Uhićen i dostavljač pizze

Policija je nakon toga okupljanje proglasila nezakonitim i prosvjednicima naredila da se raziđu. Većina je to i učinila, ali stotinjak ljudi ipak nije poslušalo naredbu te se sukobilo sa zamjenicima šerifa, državnom policijom i službenicima za zaštitu prirode.

Društvenim mrežama kruži snimka na kojoj policajci obaraju nekoliko prosvjednika na tlo i privode ih. "Dostavljao sam pizzu prosvjednicima. Nisam imao pojma što se događa. Sklonio sam se na rub pločnika kad su jurnuli na sve, a sada me uhićuju. Mirno sam dostavljao pizzu, a oni su me uhitili", rekao je jedan muškarac.

'YOU ARE UNDER ARREST': An anti-ICE crowd starts running for it after receiving a warning to disperse outside the Whipple Federal Building in Minneapolis. pic.twitter.com/lv5tP08LB0 — Fox News (@FoxNews) February 8, 2026

Organizatori prosvjeda ponovno su kritizirali savezne imigracijske akcije u Minnesoti, nazivajući ih "saveznom okupacijom". Duhovni vođa naroda Lakota, poglavica Arvol Looking Horse, predvodio je ceremoniju, a okupljeni su nosili transparente i američke zastave.

'U gradu ima puno drugih ljudi koji pate'

Glazbom i poezijom okupljeni su odali počast Renee Good i Alexu Prettiju, osobama koje su posljednjih tjedana postale središnje figure u polariziranoj raspravi o imigraciji.

Podsjetimo, savezni imigracijski službenik ustrijelio je i ubio Renee Good, 37-godišnju majku troje djece, u njezinu automobilu u Minneapolisu 7. siječnja. Alex Pretti ubijen je 24. siječnja tijekom sukoba s imigracijskim službenicima na ulici. Snimka prolaznika prikazuje šestoricu službenika kako ga obaraju na tlo i pucaju.

Trumpov povjerenik za granice Tom Homan objavio je da će se 700 imigracijskih službenika povući iz Minneapolisa, što je otprilike četvrtina snaga koje se trenutačno nalaze u toj državi. Odluka je uslijedila nakon što su državni i lokalni dužnosnici pristali na suradnju pri predaji uhićenih imigranata.

Becca Good, supruga ubijene Renee, jučer je objavila izjavu u kojoj ističe da imigracijske akcije nanose štetu mnogim ljudima u Minneapolisu čija imena ostaju nepoznata.

"Znate ime moje supruge i znate Alexovo ime, ali u ovom gradu ima puno drugih ljudi koji pate, a za koje ne znate. Njihove obitelji pate jednako kao i moja, čak i ako ne izgledaju kao moja. Oni su naši susjedi, prijatelji, kolege, školski prijatelji. Moramo znati i njihova imena. Jer ovo se ne smije događati nikome", poručila je Becca Good.