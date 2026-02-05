Stigla potvrda: 'Nijedan ICE agent ne čuva američke sportaše na ZOI u Milanu'

Niti jedan agent američke Službe za imigraciju i carine (ICE) ne osigurava sigurnost delegacije američkog olimpijskog tima na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini, rekla je novinarima u četvrtak visoka sigurnosna dužnosnica Američkog olimpijskog i paraolimpijskog odbora (USOPC).

"Mogu vam nedvosmisleno reći da ovdje u Milanu nema agenata ICE-a koji su dio delegacije američkog tima", rekla je Nicole Deal, šefica sigurnosti i sportaških usluga za USOPC, uoči ceremonije otvaranja Olimpijskih igara u Milanu i Cortini. Negativne reakcije na izvješća da su agenti ICE-a poslani u Italiju dovele su do prosvjeda u Milanu, a i talijanski ministar unutarnjih poslova u utorak je odbacio te zabrinutosti kao neutemeljene.

Agenti ICE-a i Granične patrole naišli su na oštre kritike u Sjedinjenim Državama zbog provedbe mjera predsjednika Donalda Trumpa protiv imigracije, koje su rezultirale smrtonosnim pucnjavama na dva američka državljana prošlog mjeseca u Minneapolisu.

Istrage domovinske sigurnosti (HSI), savezna agencija za provođenje zakona unutar Ministarstva domovinske sigurnosti (DHS) i pod ICE-om, imat će malu prisutnost u zajedničkom operativnom centru Diplomatske sigurnosne službe (DSS) State Departmenta u Milanu, usmjerenom na razmjenu informacija.DSS će pružati zaštitu američkom državnom tajniku Marcu Rubiu, a Tajna služba će štititi potpredsjednika J.D. Vancea, koji su obojica stigli u Milano u četvrtak.

Još jedan prosvjed "ICE OUT" planiran je za petak u Milanu.

Deal je za negativne reakcije okrivila dezinformacije i pretpostavke. "Mislim da kada je riječ o osiguranju velikih događaja, mnogi ljudi ne znaju koji su kapaciteti, sposobnosti i resursi potrebni, pa se iznosi mnogo dezinformacija i pretpostavki", rekla je Deal.

POGLEDAJTE VIDEO: Olimpijska baklja u bajkovitim snježnim prizorima prošla je kroz regiju Emilia Romagna što je dodatno potaknulo olimpisjki duh