Sve o XXV. ZOI-ju: Evo tko predstavlja Hrvatsku i tko će nositi našu zastavu na otvaranju

Zastori su podignuti, a olimpijski plamen samo što nije obasjao talijanske Alpe koje će biti u središtu sportskog svijeta. Točno na dan uoči svečanog otvorenja XXV. Zimskih olimpijskih igara, svijet s nestrpljenjem iščekuje početak dvotjednog spektakla u Milanu i Cortini d'Ampezzo. Svečano otvaranje Zimskim olimpijskih igara u Milanu i Cortini d'Ampezzo bit će pravi spektakl koji će pratiti milijuni diljem svijeta.

Kada počinju Zimske olimpijske igre 2026?

Od 6. do 22. veljače, više od dvije tisuće i osamsto sportaša iz devedeset zemalja borit će se za vječnu slavu, a među njima će se naći i hrvatska delegacija koja, iako malobrojna, u Italiju stiže s velikim ambicijama. Zimske olimpijske igre najveće su i nacijenjenije natjecanje što se tiče zimskih sportova. Svaki sportaš koji se bavi nekim zimskim sportom sanja nastupiti na Zimskim olimpijskim igrama, a XXV. Zimske olimpijske igre bit će nešto posebno.

Pod sloganom "Sanjajmo zajedno" (Dreaming Together), Igre se vraćaju u Italiju nakon točno dvadeset godina, a hrvatski zaljubljenici zimskih sportova imaju pregršt razloga za optimizam, ponajprije zahvaljujući sjajnoj generaciji alpskih skijaša. Hrvatska na Zimskim olimpijskim igrama ima 14 predstavnika u četiri sporta. Za hrvatske stjegonoše na svečanosti otvaranja Zimskim olimpijskih igara, Vijeće HOO-a potvrdilo je brzoklizačicu Valentinu Aščić i biatlonca Matiju Legovića. No, ovaj put oni neće to činiti zajedno već će biti lokacijski razdvojeni. Aščić će nositi nacionalnu trobojnicu u Milanu, a Legović u Cortini d'Ampezzo. Prihvaćen je i sastav izaslanstva Hrvatskog olimpijskog odbora na ZOI-ju koje će brojati ukupno 52 člana.

Hrvatski predstavnici na Zimskim olimpijskim igrama U alpskom skijanju, najbrojnijem sportskom izaslanstvu (s tri ženske i tri muške kvote) hrvatske uzdanice su: Zrinka Ljutić, Leona Popović i Pia Vučinić te Samuel Kolega, Istok Rodeš i Filip Zubčić. Predstavnici u nordijskoj inačici skijanja su Tena Hadžić, Ema Sobol i Marko Skender (skijaško trčanje). Hrvatske boje branit će i troje biatlonaca: Matija Legović, Anika Kožica i Krešimir Crnković. Dvije predstavnice, Valentina Aščić i Katarina Burić, osigurale su olimpijske nastupe u brzom klizanju na kratkim stazama.

Povratak Igara u Italiju s inovativnim konceptom

Ovogodišnje Zimske olimpijske igre posebne su po mnogočemu. Prvi put u povijesti dva grada, modna prijestolnica Milano i alpski biser Cortina d'Ampezzo, službeno dijele domaćinstvo, iako su međusobno udaljeni gotovo četiristo kilometara. Takav geografski rasprostranjen koncept predstavlja logistički izazov, ali ujedno i priliku da se svijetu pokažu ljepote dviju talijanskih regija, Lombardije i Veneta. Spektakularno otvorenje zakazano je za 6. veljače na kultnom nogometnom stadionu San Siro u Milanu, dok će se završna ceremonija održati u povijesnom ambijentu drevne Arene u Veroni.

Organizatori su poseban naglasak stavili na održivost, koristeći čak devedeset posto postojećih ili privremenih borilišta kako bi smanjili ekološki otisak. Za Cortinu d'Ampezzo ovo je povratak na olimpijsku scenu nakon punih sedamdeset godina, budući da je već bila domaćin Igara davne 1956. godine. Program je obogaćen novim sportom, turnim skijanjem (ski mountaineering), te novim atraktivnim disciplinama, što jamči uzbuđenja od prvog do posljednjeg dana.

Hrvatska delegacija s jakim adutima u alpskom skijanju

Kao što je to već tradicija, okosnicu hrvatske olimpijske reprezentacije čine alpski skijaši. Šestero naših predstavnika borit će se na legendarnim stazama u Bormiju i Cortini, a očekivanja javnosti s pravom su visoka.

Naša najveća uzdanica svakako je Filip Zubčić. Sa 33 godine, ovo će mu biti već četvrte Zimske olimpijske igre, a u Italiju dolazi iskusniji i spremniji no ikad. Nakon što je u Pekingu ostao na korak do postolja, Zubčić je gladan svoje prve olimpijske medalje, a glavnu priliku tražit će u veleslalomu na zahtjevnoj stazi Stelvio u Bormiju. Njegov nastup jedan je od najiščekivanijih za hrvatske navijače, a pritisak je velik, no Filip je nebrojeno puta dokazao da se najbolje snalazi upravo u takvim situacijama. Uz njega, u muškoj konkurenciji nastupit će i specijalisti za slalom, Samuel Kolega i Istok Rodeš, koji ciljaju na plasman među deset najboljih i spremni su iznenaditi favorite.

U ženskoj konkurenciji oči su uprte u dvije sjajne slalomašice koje će svoje utrke voziti u Cortini. Zrinka Ljutić jedna je od najvećih nada svjetskog skijanja i mnogi je vide kao jednu od favoritkinja za medalju, ne samo u slalomu, već i u veleslalomu. Njezina mladost i nevjerojatan talent daju joj za pravo sanjati o mjestu na postolju. Uz nju je i iskusnija Leona Popović, koja se potpuno fokusirala na slalom, disciplinu u kojoj je već godinama u samom svjetskom vrhu i traži krunu karijere u obliku olimpijskog odličja.

Nove nade na snježnim i ledenim borilištima

Osim alpskih skijaša, hrvatske boje branit će i sportaši u biatlonu, skijaškom trčanju, snowboardu i umjetničkom klizanju. Nakon duge pauze, Hrvatska ponovno ima jake nade u biatlonu, a predvodi ih Matija Legović. Ovaj mladić, koji je već osvajao medalje na svjetskim juniorskim prvenstvima, smatra se jednim od najvećih talenata u povijesti hrvatskog biatlona, a nastup na Igrama u Anterselvi bit će mu prilika za proboj među svjetsku elitu. Uz njega će nastupiti i Anamarija Brajdić.

U skijaškom trčanju, koje će se održavati u Val di Fiemmeu, hrvatski tim čine iskusna olimpijka Vedrana Malec te mlađe snage Marko Skender i Tena Hadžić, koji su norme osigurali kroz naporne utrke Svjetskog kupa. Za Hrvatsku će na ovim Igrama debitirati i predstavnici u dva iznimno atraktivna sporta. U snowboardu će nas u disciplinama Big Air i Slopestyle predstavljati Dante Brčić, dok će na ledu milanskog Mediolanum Foruma u muškoj konkurenciji nastupiti klizač Jari Kessler.

Vodič za navijače: Kada pratiti ključne nastupe?

Hrvatski sportaši na borilišta izlaze već od prvih dana Igara, a raspored je ispunjen ključnim datumima koje vrijedi zaokružiti u kalendaru. Prve utrke u alpskom skijanju na rasporedu su već 7. i 8. veljače, no za hrvatske navijače prava uzbuđenja kreću 11. veljače, kada je na rasporedu muški veleslalom, glavna utrka Filipa Zubčića. Vrhunac slijedi za vikend, 14. i 15. veljače, kada će se za medalje u slalomu boriti prvo naše djevojke, Zrinka Ljutić i Leona Popović, a dan kasnije i muški dio reprezentacije s Kolegom i Rodešom.

Natjecanja u biatlonu, skijaškom trčanju, snowboardu i umjetničkom klizanju raspoređena su kroz cijelo trajanje Igara, stoga će navijači gotovo svakodnevno imati priliku pratiti nastupe naših predstavnika. Detaljan raspored svih natjecanja dostupan je na službenim stranicama Hrvatskog olimpijskog odbora.

Pred nama su dva tjedna vrhunskog zimskog sporta, drame i emocija. Hrvatska delegacija možda je mala, ali srca su velika, a snovi o olimpijskim medaljama itekako su stvarni. Vrijeme je da cijela nacija stane iza naših sportaša i zajedno s njima sanja na putu do olimpijske slave.

POGLEDAJTE VIDEO: Zrinka Ljutić za RTL Danas o pripremama za ZOI