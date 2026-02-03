Otvorenje Zimskih olimpijskih igara je u petak, ali neka natjecanja počinju ranije: Evo zašto

Dok svijet s nestrpljenjem iščekuje raskošnu svečanost otvorenja Zimskih olimpijskih igara Milano Cortina 2026. na legendarnom stadionu San Siro, najpredaniji sportaši i obožavatelji znaju da se olimpijski sat već pokrenuo.

Iako je službeni početak Igara zakazan za petak, šestog veljače, ledena borilišta u talijanskim Alpama oživjet će dva dana ranije, kada će započeti prva natjecanja i treninzi.

Razlozi za rani početak natjecanja su isključivo praktične prirode. Vremenski okvir od šesnaest dana, koliko Igre službeno traju, jednostavno nije dovoljan za provedbu svih disciplina, pogotovo onih s dugotrajnim formatima natjecanja. Sportovi poput curlinga i hokeja na ledu zahtijevaju opsežan turnirski sustav u kojem svaka ekipa igra protiv brojnih protivnika u grupnoj fazi prije nego što uopće dođe do eliminacijskih borbi. Kada bi se čekao službeni početak, finalne utakmice ne bi se stigle odigrati do svečanosti zatvaranja.

Drugi ključan razlog je sigurnost sportaša. U iznimno brzim i opasnim disciplinama poput spusta u alpskom skijanju ili sanjkanja, natjecatelji moraju imati priliku odraditi nekoliko službenih treninga na stazi. To im omogućuje da se prilagode specifičnim uvjetima, prouče svaki zavoj i ledenu plohu te smanje rizik od teških ozljeda. Zbog toga će se prvi skijaši spustiti niz poznatu stazu Stelvio u Bormiju već u srijedu, četvrtog veljače.

Turnir u curlingu kreće dva dana prije otvaranja

Prvi sport koji će službeno započeti natjecanje na Igrama u Italiji bit će curling. Već u srijedu, četvrtog veljače, u Olimpijskom stadionu u Cortini d'Ampezzo, koji je bio domaćin umjetničkog klizanja na Igrama 1956. godine, kreće turnir mješovitih parova. Ovaj format zahtijeva gotovo tjedan dana neprekidnih mečeva kako bi se odredili polufinalisti.

Dan kasnije, u četvrtak petog veljače, program se dodatno širi. Započinje grupna faza turnira u hokeju na ledu za žene, a kreću i kvalifikacije u skijaškim skokovima te snowboardu. Ledena dvorana u Milanu ugostit će i prve nastupe u umjetničkom klizanju, čime će se gledatelji diljem svijeta već u potpunosti moći uživjeti u olimpijski duh.

Vrhunac uvodnog dijela Igara bit će, naravno, svečanost otvorenja u petak, šestog veljače, s početkom u 20 sati. Po prvi put u povijesti, ceremonija će biti podijeljena između dva grada kako bi se simbolički povezale planinska i gradska komponenta ovih jedinstvenih Igara. Dok će se glavna predstava, uz nastupe zvijezda poput Andree Bocellija, odvijati na stadionu San Siro u Milanu, istovremeno će se plamen upaliti i na trgu u Cortini d'Ampezzo.

Sve do zatvaranja Igara, koje će se održati u veličanstvenoj Areni di Verona 22. veljače, sportaši iz više od devedeset zemalja borit će se u šesnaest sportova. No, za one najnestrpljivije, Zimske olimpijske igre ne počinju u petak. One počinju već u srijedu.

