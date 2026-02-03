Legendarna skijašica u 41. godini s puknutim ligamentom donijela odluku koja je šokirala sve

Samo nekoliko dana prije početka Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini, Lindsey Vonn našla se pred najtežim izazovom svoje karijere. Pad na stazi u švicarskoj Crans-Montani rezultirao je teškom ozljedom lijevog koljena i šokom koji bi za većinu sportaša značio kraj sna o Olimpijadi no, ne i za nju.

Američka skijaška legenda potvrdila je kako je doživjela potpuno puknuće prednjeg križnog ligamenta (ACL), uz koštano nagnječenje i oštećenje meniskusa. Vijest je stigla u najgorem mogućem trenutku. svega tjedan dana prije najveće sportske smotre. Težak pad legendarne skijašice pogledajte OVDJE. Ipak, umjesto povlačenja, uslijedila je borba s vremenom.

Nakon tri dana intenzivne terapije, brojnih liječničkih konzultacija i testiranja, Vonn se ponovno vratila na skije. Uz stabilizacijski steznik na koljenu, odradila je trening i poslala jasnu poruku kako je spremna riskirati.

„Osjećaj je stabilan, koljeno je snažno. Učinit ću sve što je u mojoj moći da budem na startu“, poručila je odlučno, potvrdivši kako vjeruje da može nastupiti u olimpijskom spustu koji je na rasporedu u nedjelju. Preostaje joj još jedan obavezni trening kako bi službeno stekla pravo nastupa.

Svoje stanje detaljno je opisala i na Instagramu, priznajući koliko joj je teško palo suočavanje s dijagnozom, ali i koliko joj znači podrška koju dobiva dok pokušava pronaći put naprijed.

Lindsey Vonn (41) trebala je biti jedno od najvećih imena Zimskih igara. U planu su joj bili nastupi u spustu, superveleslalomu te novoj ekipnoj kombinaciji. Posebnu simboliku ima činjenica da se olimpijske utrke voze upravo u Cortini, mjestu gdje drži rekord Svjetskog kupa s čak 12 pobjeda.

Njezin povratak prošle sezone već je sam po sebi bio sportsko čudo. Nakon gotovo šest godina izbivanja i s djelomičnim titanskim implantatom u desnom koljenu, Vonn se vratila u vrh, dvije pobjede, tri dodatna postolja i čak sedam plasmana među prva tri u osam utrka Svjetskog kupa.

U olimpijskoj karijeri već ima tri medalje: zlato u spustu i broncu u super-G-ju iz Vancouvera 2010. te broncu u spustu iz Pjongčanga 2018. Sada, pred možda posljednji olimpijski nastup, Lindsey Vonn još jednom pokazuje zašto je smatraju jednom od najvećih

