U Epsteinovim dokumentima spominju se hrvatski modeli i 'lijepe Zagrepčanke'. Predator htio kupiti naš vojni brod?

Najpoznatiji svjetski pedofil u svojoj kuhinji oko stola lovi djevojčicu. Takva je snimka u novoj rundi Epsteinovih fajlova koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa, ponovno na način da se kriju identiteti žrtava, ali i mnogih počinitelja. Osim Epsteina samog.

"Što si ti, seksualni predator treće klase?", pita ga Steve Bannon u intervjuu koji je dio objavljenog materijala. "Ne, prva razina, najniža", odgovara Epstein. "Misliš li da si sam vrag?", također je jedno od pitanja. "Ne, ali imam dobro ogledalo", odgovor je Epsteina.

U novoobjavljenim dokumentima koje svatko može pretraživati, spominje se i Hrvatska, čak 403 puta. Među ostalim, Epsteinu su slani mejlovi s linkovima na hrvatske modele, on je komentirao kako izgledaju vrlo hrvatski, u drugom mejlu netko mu piše da su Zagrepčanke fantastično lijepe. Još jedan mejl pak otkriva da je Epstein želio kupiti hrvatski vojni brod.

"Svjetska javnost, a prvenstveno američka, ljubitelj je teorija zavjera, a ovakva objava dokumenata daje podlogu za stotine teorija zavjera, tko, što, kako, zašto, i javnost se tamo naslađuje", kaže filmski kritičar Nacionala Dean Sinovčić. Ako su dokumenti objavljeni sa zatamnjenim dijelovima, prostor za teorije zavjere još je veći.

Za serijskog silovatelja i trgovca ženama Epsteina Donald Trump svojedobno je govorio da je sjajan tip, ovaj o njemu da mu je najbliži prijatelj. Kad su krenule optužbe, kontakte su smanjili. Epstein je nađen mrtav u zatvorskoj ćeliji prije više od šest godina, ali milijuni njegovih poruka i fotografija poput ove na kojoj osramoćeni bivši britanski princ Andrew kleči nad ženom koja leži na podu u javnost izlaze i ovih dana. Milijuni tek trebaju biti objavljeni. A objava ostavlja posljedice.

Čovjek s prekrasnim naglaskom, kako ga je prošle godine u Ovalnom uredu nazvao Trump, bivši je britanski ambasador u Americi Peter Mandelson, do jučer zastupnik u Domu lordova, koji je, prema novim fajlovima bio kod Epsteina. Podnio je ostavku i čeka ga istraga. Trump upire prstom u druge. "Osim Billa Clintona i, znate, Billa Gatesa i mnogih ljudi koji imaju puno pitanja o tome, ali ništa o meni", izjavio je Trump jučer.

S više od 38 tisuća referenci, Trump je jedan od najčešće spominjanih u novom batchu fajlova, uz drugog predsjednika Billa Clintona također bliskog s Epsteinom koji je potvrdio da će o tome svjedočiti u Kongresu. Tu su već spomenuti bivši princ, ranije izbačen iz kraljevske obitelji, i lord koji je prvi dao ostavku nakon ove objave. Ali u fajlovima se spominju i najbogatiji čovjek na svijetu Elon Musk, pa onda i bivši najbogatiji Bill Gates, još jedan milijarder Richard Branson, Trumpov bliski suradnik Steve Bannon, pa onda TV doktor Mehmet Oz koji sad radi za Trumpa, kao i njegova supruga Melania. Sve, dakle, bogati i moćni.

"Poznato je da ljudi koji su moćni i bogati traže neko dodatno uzbuđenje, nešto što ne mogu kupiti novcem, a što je istovremeno ilegalno ili polulegalno. U ovom slučaju, to su maloljetne djevojke, a lukavac Jeffrey Epstein im je to dao besplatno. A zauzvrat ih drži za onu stvar među nogama", ističe Dean Sinovčić.

Spominju se i Mick Jagger i Jay-Z, ali naravno, nisu automatski svi koji su se družili s Epsteinom nešto skrivili. Ipak, žestoko se ograđuju, tako i Musk kojem su po objavi da je u fajlovima pale dionice Tesle. Baš na Božić slao je mejl da bi volio biti na nekoj od, kako piše, divljih zabava. "Božićno jutro? Poslao si je**ni mejl Epsteinu na Božić? 'Najdraži Jeffrey, upravo sam vidio sreću na licu moje djece dok su otvarali svoje darove. Izvuci me odavde, dovraga!'", imitirao je jučer Muska Jon Stewart, voditelj "The Daily Showa".

Trump je čak odlučio tužiti voditelja dodjele Grammyja Trevora Noaha, koji je bacio foru da Trump želi Grenland, jer otkad nema Epsteinova otoka, treba mu novi otok za druženje s Billom Clintonom. "Rekao je da sam proveo vrijeme na Jeffreyjevom... otoku Jeffreyja Epsteina. Nisam. Mislim, on je laka kategorija. Tip je užasan, mislim da je užasan, mislim da je odradio užasan posao na Grammyjima", komentirao je Trump.

A Poljska pak kreće istraživati je li Epstein radio s Rusima. "To može značiti da imaju i kompromitirajuće materijale protiv mnogih vođa koji su i danas aktivni", rekao je poljski premijer Donald Tusk.

Da, tko zna što je još sve unutra, i protiv koga. I hoće li ikad biti objavljeno u cijelosti.