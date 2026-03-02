Hrvatima sutra stiže šok? Stručnjak objasnio što bi nas moglo dočekati na benzinskim postajama

Zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku skočila je cijena nafte i zlata, a cijena plina dosegnula je najvišu razinu u više od godinu dana - veća je za 20 posto!

Rast cijene sirove nafte na svjetskim burzama mogao bi se odraziti i na domaće maloprodajne cijene, a RTL Danas istražio je kakva bi, već sutra, mogla biti situacija na benzinskim pumpama.

Većih gužvi na našim benzinskim crpkama za sada nema, no građani ne očekuju dobre vijesti. "Porast cijena goriva je siguran. Čim zemlje koje izvoze naftu imaju problema, cijene idu gore", govori nam Branko iz Zagreba, dok njegov sugrađanin Tomislav očekuje da će cijene porasti za barem 10 do 15 posto.

Dekanić analizirao situaciju

Referentna cijena sirove nafte Brent porasla je više od devet posto u ranoj trgovini, dosegnuvši gotovo 80 dolara po barelu, najvišu razinu od lipnja prošle godine. "Porast se ustalio na 7,5 posto pa je cijena nafte Brent 78 dolara po barelu, a američka je cijena oko 70", govori energetski stručnjak Igor Dekanić. Na pitanje što bi to moglo značiti za cijene nafte u Hrvatskoj, Dekanić kaže: "Porast cijena na benzinskim postajama mogao bit biti u centima, nekoliko centi po litri".

Vlada je u srpnju ukinula uredbu o ograničenju maloprodajnih cijena goriva. Na naš upit sada odgovaraju da prate stanje.

"Snažan porast cijena nafte, ako bi do njega došlo, reflektirat će se na cjelokupnu svjetsku i europsku, pa i hrvatsku ekonomiju. To se ne može izbjeći. To nije scenarij kojim želimo ići. Vjerujem da će doći do deeskalacije u narednim danima", smatra ministar financija Tomislav Ćorić.

Krucijalno pitanje

Jedno od krucijalnih pitanja je i hoće li Iran blokirati Hormuški tjesnac, širok 33 kilometra, kroz koji prolazi oko 25 posto ukupne godišnje svjetske proizvodnje nafte. Nakon panike koja je zavladala, njihov ministar vanjskih poslova tvrdi da ipak neće zatvoriti jednu od najvažnijih svjetskih ruta za prijevoz nafte. Neki analitičari upozoravaju da bi zatvaranje prolaza moglo pogurati cijene nafte iznad 100 dolara po barelu.

"Činjenica je da je reakcija na ovaj cjenovno-energetski udar daleko manja nego u slučaju napada na Ukrajinu. Tada su cijene nafte porasle za oko 35-40 posto, cijene plina također. Međutim, nakon par mjeseci, to se vratilo na stanje od prije", govori Dekanić.

Hoće li se podići i cijena hrane?

Skočila je i cijena plina - više za 20 posto, dosegnuvši najvišu razinu u više od godinu dana. Hoće li skuplji energenti dići i cijenu hrane - ovisi koliko će sukob trajati.

"Vjerujem da, što se tiče Europe, da neće biti većih problema u opskrbi, ali sam Bliski istok, koji najveći dio hrane dobiva iz uvoza, zapravo uopće ne proizvode, tu bi moglo nastati dosta velikih problema i s opskrbom hranom", kaže Zvjezdana Blažević, konzultantica za prehrambenu industriju.

Nove cijene goriva na našim crpkama očekuju se sutra, a koliko će buduće stajati tank goriva, ovisit će o odluci svakog pojedinog distributera.