Nervoza je sve veća, Hrvatima stižu nova poskupljenja! Štern: 'To je sasvim sigurno'

Nakon što se u petak najmanje 150 tankera usidrilo se u otvorenim vodama Perzijskog zaljeva zbog blokade Hormuškog tjesnaca, Iran se početkom tjedna oglasio i naveo da nema namjeru zatvoriti jednu od najvažnijih svjetskih ruta za prijevoz nafte.

Tim tjesnacem, širokim svega 33 kilometra, inače godišnje prođe između 20 i 25 posto sve svjetske nafte.

Taj uski prolaz zapravo je žila kucavica o kojoj ovisi i svjetsko gospodarstvo jer bilo kakav poremećaj na tržištu nafte izravno utječe i na čitave lance proizvodnje drugih dobara.

Nakon dramatične blokade tjesnaca tijekom vikenda, osam zemalja proizvođača nafte u skupini poznatoj kao OPEC Plus u nedjelju je najavilo da će u travnju povećati proizvodnju nafte i to za 206.000 barela dnevno. Lani je ova grupa povećala proizvodnju na oko 137.000 barela dnevno, dok su globalne zalihe nafte, piše New York Times, veće od 100 milijuna barela dnevno.

To bi moglo pomoći ublažavanju poremećaja u opskrbi koji je nastao na Bliskom istoku.

Inače, ova skupina uključuje Saudijsku Arabiju, Rusiju, Irak, Ujedinjene Arapske Emirate, Kuvajt, Kazahstan, Alžir i Oman. Njihova tržišta su Kina i Indija, koje su veliki kupci.

Cijene nafte i plina skočile

Ipak, cijene nafte reagirale su, u ponedjeljak ujutro na londonskom tržištu su bile za čak 13 posto više nego na zatvaranju trgovine na kraju prošlog tjedna i iznosile su 82,37 dolara po barelu. Nakon podneva barel je bio u plusu 5,36 posto i stajao je 78,23 dolara.

Analitičari Eurasia Groupa rekli su da će cijene nafte vjerojatno porasti između 5 i 10 dolara po barelu kada se trgovanje nastavi. Analitičar Barclaysa rekao je u subotu da bi cijene nafte mogle porasti mnogo više, premašivši 100 dolara po barelu.

Skočila je i cijena plina - u ponedjeljak više za 20 posto, dosegnuvši najvišu razinu u više od godinu dana.

Nervoza koja je nastala zbog blokade prometa Hormuškim tjesnacem tijekom vikenda i poskupljenjem cijena, osjetit će se i u Hrvatskoj.

Hrvatski stručnjak za naftu i energetiku Davor Štern potvrdio je da će nafta poskupjeti, a za net.hr odgovara kada ćemo to osjetiti i na našim benzinskim postajama, te hoće li to sa sobom povući i poskupljenje drugih dobara.

'Trgovci će iskoristiti svaku priliku'

"Sve je vezano jedno s drugim i za očekivati je da će poskupjeti benzin i kod nas. Teško je reći kad će se to poskupljenje vidjeti na našim benzinskim pumpama, ali trgovci će iskoristiti svaku priliku da provedu poskupljenje", uvjeren je Štern.

Ipak, uvjeren je da će Vlada ponovno uskočiti i pripremiti mjere kojima bi ublažila poskupljenje ili smanjila taj učinak.

Za najavu zemalja OPEC-a da će povećati proizvodnju nafte Štern kaže da se time teško može nadomjestiti količina nafte koja prolazi kroz Hormuški tjesnac.

"To je 20 posto svjetske nafte, teško da ove zemlje mogu imati tako veliko povećanje. Ali to je dobra vijest. Međutim, nafta će poskupjeti ne radi nedostatka nafte (ili barem ne zasad), nego radi klađenja burzovnih igrača", ističe Štern.

Vraćajući se na priču o Hrvatskoj, kaže da bi, ako dođe do intervencija Vlade na cijenu goriva, za očekivati bilo da se zadrži kontrola nad cijenom, a onda ne bi bilo razloga da poskupi išta drugo pod izlikom poskupljenja energenata, navodi Štern.

Na pitanje hoće li poskupjeti roba koja dolazi izvana, a Hrvatska je visoko uvozna zemlja, Štern kaže: "U svakom slučaju će biti poskupljenja. Ne može Vlada sve kompenzirati. Samo ćemo vidjeti koliko će poskupljenje biti. Ako cijela ta kalvarija na Bliskom istoku ne potraje dugo, taj učinak će biti kratkotrajan i ne bi smio izazvati dugoročno poskupljenje svega i svačega. Ako to potraje, ako se unište određene instalacije nafte, kao što je sada napadnuta rafinerija u Saudijskoj Arabiji, koja je jedna od najvećih u svijetu, i ako to bude trajalo dugo, onda je jasno da će se posljedice osjetiti u cijelom svijetu", govori Štern.

Na pitanje može li se otprilike izračunati kada bismo zbog poskupljenja nafte na svjetskom tržištu mogli to osjetiti na našim benzinskim postajama, Štern kaže: "Nema prerade nafte preko noći. Nafta je već kupljena i u skladištima je po staroj cijeni, pa ni gorivo na postajama ne bi zasad trebalo biti skuplje. Ali nova nafta koja će se kupovati po višim cijenama jasno će imati skuplje derivate."

Inače, prema portalu Cijenegoriva u ponedjeljak je Eurosuper 95 na benzinskim postajama bio između 1,43 i 1,45 € po litri, eurodizel prodavao se od 1,43 do 1,45 € po litri, autoplin je bio 0,89 do 0,91 €, a plavi dizel 0,69 do 0,70.

POGLEDAJTE VIDEO Zatvoren Hormuški tjesnac! Štern upozorava: 'Svijet će ostati bez velike količine nafte...'