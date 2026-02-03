Cure detalji veze Epsteina i Putina, slike iz 'Kuće grijeha' usosile bivšeg ministra: 'Ne znam što sam tamo radio'

Najnovija serija objavljenih dokumenata povezanih sa slučajem osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreya Epsteina uzdrmala je političku i financijsku elitu diljem svijeta.

Američko ministarstvo pravosuđa objavilo je najnoviju seriju dokaza u kojima se govori o poslovima aktivnostima osuđenog seksualnog prijestupnika koji se, prema službenoj verziji, ubio u zatvoru.

Ruski predsjednik Vladimir Putin spominje se 1055 puta u najnovijem izdanju Epsteinovih dosjea, objavljenih prošloga petka. E-mailovi s osobama iz politike pokazuju da je Epstein očajnički pokušavao dogovoriti sastanak s ruskim predsjednikom početkom 2010-ih, nakon prve presude za iskorištavanje djeteta za prostituciju.

Putin je ruski predsjednik od 2012., ali je prije toga obnašao ulogu premijera četiri godine. Uz sve to, de facto vodi zemlju od 200., podsjeća Independent.

Htio sastanak s Putinom

Novi dokumenti pokazuju da je Epstein nagovarao prijatelje da mu dogovore sastanak na kojemu bi se raspravljalo o stranim ulaganjima u Rusiju od 2013. do 2018., godinu dana prije nego što je Epstein umro u zatvoru. Nije poznato jesu li on i Putin ikada dogovorili taj sastanak i susreli se.

Epsteinovi dosjei, koji imaju oko 3,5 milijuna zapisa, pokazuju da je Epstein pokušavao nabaviti rusku vizu barem od 2010. godine. Pitao je kontakt: "Trebam li vizu? Znam Putinovog prijatelja, trebam li njega pitati?“

Godinu dana kasnije, u kolovozu 2011., rekao je emiratskom biznismenu Ahmedu bin Sulayemu da bi "Putin mogao doći u Sjedinjene Države“, dodajući da bi se radije tamo sastao s njim, "pa je Soči malo vjerojatan“.

U dokumentima se također vidi da je u lipnju 2013. Epstein poslao e-mail Thorbjornu Jaglandu, bivšem norveškom premijeru, pozivajući Putina na večeru. Rekao je: "Bill Gates će ostati kod mene u Parizu u nedjelju u ponedjeljak, Putin je dobrodošao na večeru".

Dosjei pokazuju da je Epstein također pokušao dogovoriti sastanak s Putinom početkom 2014., kada je Jagland rekao da će se sastati s predsjednikom u Sočiju.

U novom setu dokumenata nalazi se i svjedočenje izvora FBI-ja, koji je tvrdio da je Epstein upravljao bogatstvom drugih ljudi te "zarađivao tako što je naplaćivao klijentima sakrivanje novca u inozemstvu".

Sumnjivo bogatstvo

"Epstein je bio upravitelj bogatstva Vladimir Putina, a tu je uslugu pružao i predsjedniku Zimbabvea Robertu Mugabeu", tvrdi izvor.

Bombastično je to svjedočenje, budući da su financije prvog čovjeka Rusije oduvijek bile strogo čuvana tajna. Iako se službeno navodi da živi jednostavno i zarađuje godišnju plaću od oko 140.000 dolara, te posjeduje stan u Sankt Peterburgu i nekoliko starinskih automobila, čini se da je stvarnost puno drugačija.

Financijer Bill Browder, bivši najveći strani portfeljni investitor u Rusiji, još je 2017. svjedočio pred pravosudnim odborom američkog Senata, tvrdeći da je Putin akumulirao 200 milijardi dolara nezakonito stečene dobiti kroz korupciju i kriminalne aktivnosti. Osim toga, tvrdio je da "Putin drži svoj novac na Zapadu".

Objavom novih dokumenata u problemu se našao i bivši britanski veleposlanik u SAD-u te bivši ministar Peter Mandelson, za kojeg se sumnja da je Epsteinu prosljeđivao povjerljive informacije dok je bio u vrhu britanske vlasti, posebno u doba financijske krize.

Bivši premijer Gordon Brown zatražio je od tajnik kabineta da istraži navodno otkrivanje osjetljivih vladinih informacija Jeffreyu Epsteinu.

U e-poruci iz lipnja 2009., Brownov posebni savjetnik Nick Butler šalje mail s detaljno opisanim mjerama i politikama, sugerirajući da vlada ima imovinu koja se može prodati.

Curenje vladinih tajni

Mandelson je proslijedio tu e-poštu Epsteinu uz napomenu: "Zanimljiva poruka koja je otišla premijeru", prenosi Guardian.

Epstein je odgovorio Mandelsonu pitanjem "koja imovina koja se može prodati?“ U odgovoru s redigirane adrese e-pošte pisalo je: "Zemljište, nekretnina, pretpostavljam".

U još jednom e-mailu, Mandelson je unaprijed obavijestio Epsteina o financijskoj pomoći eurozoni od 500 milijuna eura, što bi potencijalno omogućilo Epsteinu da unovči sporazum prije formalne objave idućeg dana.

Reagirajući na vijest da je Mandelson, čini se, odao povjerljive informacije dok je bio ministar u vladi, Brown je poručio: "Danas sam zatražio od tajnika kabineta da istraži otkrivanje povjerljivih i tržišno osjetljivih informacija iz tadašnjeg poslovnog odjela tijekom globalne financijske krize".

Policija je najavila da istražuje izvješća o curenju informacija u javnoj službi, a britanski premijer Keir Starmer dao je naslutiti da će usvojiti zakon kojim će se Mandelsonu oduzeti plemićki status i više neće biti "lord".

Lord Mandelson gave Jeffrey Epstein advance notice of a €500bn bailout to save the Euro



He messaged Epstein about the bailout on the evening of May 9, 2010



It was formally announced the following morning pic.twitter.com/btejzVTvxV — Steven Swinford (@Steven_Swinford) February 2, 2026

Who does this look like in the picture with Peter Mandelson? 😱💀 pic.twitter.com/MzuodgRlFc — Defenestrate (@Defenestrate123) February 1, 2026

Pokrenuta istraga

Britanski premijer je na sastanku kabineta rekao da je Mandelson "iznevjerio svoju zemlju" te da je potrebno "ubrzano djelovati" nakon objave novih dokumenata. "Premijer je rekao da je zgrožen informacijama koje su se pojavile tijekom vikenda u Epsteinovim dosjeima“, rekao je Starmerov službeni glasnogovornik.

Istovremeno, procurile su njegove fotografije na kojima, po svemu sudeći, stoji u donjem rublju u pariškoj "Kući grijeha". Mandelson tvrdi da "nema pojma" kako se našao na spornoj fotografiji niti tko je žena koja stoji pored njega u bijelom ogrtaču. "Izgleda kao da je ušla i pokazala mi nešto na iPadu", dodao je.

Nova fotografija uslijedila je nakon još jedne neugodne slike za Mandelsona, na kojoj se smije dok uživa u masaži stopala pored također neidentificirane dame. Odjeven u odijelu i kravatu, snimljen je kako sjedi na stolcu s leopard uzorkom i smiješi se dok mu žena skida čarapu s noge.

U svom prvom intervjuu od objave novih Epsteinovih dokumenata, Mandelson se požalio da je američki pedofilski financijer, nekada njegov prijatelj, bio poput blata koje ne možeš skinuti s cipele... Kao pseći izmet, miris nikad ne nestaje", prenosi Daily Maila.

Osramoćeni plemić također tvrdi da se "apsolutno ne sjeća" niti ima zapisa o tome da je Jeffrey Epstein uplatio 75.000 dolara na račune povezane s njim. Rekao je: "Mislim da bih se i ja sjećao tako velikog iznosa".

Objava milijuna e-maila povezanih s Epsteinovim slučajem prošle godine, preokrenulo mu je život naglavačke i prisililo ga da u nekoliko dana napusti mjesto veleposlanika u SAD-u.

