Strah u Rumunjskoj: Legendardni trener ponovno hospitaliziran

Zdravstveno stanje Mircee Lucescua, 80-godišnjeg izbornika rumunjske nogometne reprezentacije, ozbiljnije je nego što se u početku mislilo. Iskusni trener početkom tjedna ponovno je hospitaliziran u Sveučilišnoj bolnici u Bukureštu, gdje se nalazi pod stalnim liječničkim nadzorom.

Zbog neizvjesnosti oko njegovog oporavka, Rumunjski nogometni savez (FRF) navodno razmatra mogućnost privremenog angažiranja zamjenskog izbornika za ožujski baraž. Službeno priopćenje saveza nastojalo je smiriti javnost i pojasniti situaciju.

„Selektor Mircea Lucescu trenutno je na medicinskom nadzoru i prima antibiotsku terapiju zbog potkožne infekcije. Njegov oporavak protiče povoljno, a nikada nije bilo planova za premještaj u drugu medicinsku ustanovu, ni u zemlji ni u inozemstvu“, stoji u priopćenju. Sam Lucescu poručuje: „Dobro sam, nema razloga za brigu. Molim vas, ostanite mirni – sve se preuveličava. Ovo je samo terapija koju moram proći pod nadzorom.“

Savez i sam izbornik zahvaljuju svima na porukama podrške i mole za poštovanje privatnosti.

Unatoč umirujućem tonu službenog priopćenja, izvori bliski bolnici za rumunjski GSP.ro potvrdili su da je situacija ozbiljna. Problem nije bila obična prehlada zbog koje je Lucescu prošlog tjedna otpušten, već složena, kronična bolest koja zahtijeva dugotrajno liječenje. Ovo je njegova treća hospitalizacija u posljednjih mjesec dana. Trenutno se nalazi na odjelu kardiologije, pod skrbi jednog od najboljih rumunjskih kardiologa, dr. Cristiana Udroiu.

Iako je stabilan i putem laptopa i tableta prati nastupe svojih igrača, liječnici sumnjaju da će se potpuno oporaviti dovoljno brzo da bi vodio reprezentaciju s klupe u Istanbulu za manje od dva mjeseca.

Situacija s Lucescuom izazvala je veliku napetost u rumunjskom nogometu, jer zdravlje legende ostaje neizvjesno, a budućnost izborničke klupe pred ključne utakmice još uvijek nije sigurna.

