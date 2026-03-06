FREEMAIL
IMAMO DETALJE /

Povijesni Thompsonov koncert otkupila nacionalna televizija. Otkrili su nam cijenu: Kad će ga emitirati?

Povijesni Thompsonov koncert otkupila nacionalna televizija. Otkrili su nam cijenu: Kad će ga emitirati?
Foto: Emica Elvedji/Sanjin Strukic/PIXSELL

Mnogi su se pitali hoćemo li ikada moći i vidjeti snimku tog koncerta, net.hr donosi odgovore

6.3.2026.
13:22
Jakov Sedlar
Emica Elvedji/Sanjin Strukic/PIXSELL
Osam mjeseci, toliko je prošlo od povijesnog koncerta koji se održao na zagrebačkom Hipodromu

Marko Perković Thompson okupio je oko pola milijuna ljudi, a bio je to koncert o kojem se priča i dan danas. Koncert koji je promijenio mnogo toga u Hrvatskoj, od politike do razmišljanja ljudi. 

Budući da je riječ o povijesnom spektaklu, mnogi su se pitali hoćemo li ikada moći i vidjeti snimku tog koncerta, odnosno pogledati ga na televiziji. 

Što je sa snimkom?

Nekoliko dana nakon koncerta, direktor diskografske kuće Croatia Records Želimir Babogredac, otkrio je da je snimka krenula u postprodukciju.

Govorilo se tada da bi snimku mogli gledati za Oluju, a za net.hr su iz Croatia Records rekli i da će na jesen u redovnoj prodaji biti dupli cd, blu-ray i trostruko vinilno izdanja s koncerta na Hipodromu. Dosad od toga nema ništa.  

Odlučili smo provjeriti s Croatia Recordsom gdje je 'zapelo' sa snimkom i svime što su najavljivali.

HRT otkupio snimku koncerta

"CD, blu-ray kao ni trostruki vinil sa snimkama izvedenim na Hipodromu još uvijek nisu u prodaji", rekla nam je Klaudija Čular, glavna i odgovorna urednica te dodala:

"Koncert s Hipodroma otkupila je Hrvatska radiotelevizija, a datum prikazivanja mi nije poznat", poručila je Čular. 

Obratili smo se zatim i javnom servisu, mogu li nam potvrditi ovu informaciju te žele li otkriti o kojoj je cijeni riječ. 

"HRT je otkupila snimku koncerta Marka Perkovića Thompsona za iznos od 60.000,00 eura + PDV. Za sada još nemamo točan datum kada bi se snimka mogla prikazati", poručila je za net.hr Aleksandra Drobnjak Stepinac s Hrvatske radio televizije. 

POGLEDAJTE VIDEO: Može li se dogoditi 'Thompson na Hipodromu 2.0'? Organizatori poručuju: 'Ako obožavatelji to žele...'

Marko Perković ThompsonMarko Perković Thompson KoncertHipodromHrtHrvatska Radio TelevizijaSnimka KoncertaCijenaCroatia Records
