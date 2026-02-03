Propucao šogora pa pobjegao u Hrvatsku, Slovenci objavili detalje stravičnog ubojstva na selu

Na području Vrbovskog u ponedjeljak je uhićen 44-godišnjak osumnjičen za ubojstvo u slovenskom selu Bojanci, izvijestila je PU primorsko-goranska. Riječ je o osumnjičeniku za kojim je okružni sud u Novom Mestu u Sloveniji raspisao europski uhidbeni nalog.

Slovenski 24ur.com piše kako je sve započelo u subotu navečer, kada je črnomeljska policija zaprimila dojavu o nasilju i tučnjavi u jednoj stambenoj zgradi.

Zbog ozbiljnosti situacije na teren je upućen veći broj policajaca, uključujući i pripadnike specijalne policijske jedinice. Po dolasku, policija je u zgradi zatekla mrtvog muškarca, dok je osumnjičenik već bio u bijegu. Prema dosad utvrđenim okolnostima, žrtva je tog poslijepodneva s obitelji došla u posjet sestri.

Oko 18 sati kući se vratio 44-godišnji Borislav Bojanić, navodno nakon lova s prijateljima. Svi sudionici događaja navodno su bili pod utjecajem alkohola. Nakon odlaska lovaca, obiteljska rasprava ubrzo je prerasla u ozbiljan sukob.

Osumnjičenik se nakratko povukao na odmor, no oko 20.30 sati vratio se u dnevni boravak, gdje je svađa ponovno eskalirala. U stanju bijesa popeo se na kat kuće, a za njim je krenuo njegov odrasli sin. Sin je tada primijetio da se otac zaključao u sobu te čuo zvuk punjenja metaka u spremnik.

Ubojstvo nakon svađe

Kada je 44-godišnjak izašao iz sobe, u rukama je držao pištolj, piše 24ur.com. Sin ga je pokušao spriječiti, a prvi hitac ispaljen je u strop. U pokušaju da ga razoruža, došlo je do fizičkog sukoba, a u tom trenutku na kat se popela i 43-godišnja žrtva kako bi pomogla mladiću. Unatoč tome, osumnjičenik je uspio ispaliti još dva hica, jedan je pogodio muškarca u prsa i bio je smrtonosan.

Nakon pucnjave, osumnjičenik je pobjegao iz kuće, dok je njegov sin uspio uzeti oružje. Policija je na mjestu događaja zaplijenila više komada vatrenog oružja i streljiva te odmah pokrenula intenzivnu potragu koja se ubrzo proširila i izvan granica Slovenije.

Nakon dva dana bijega, osumnjičeni 44-godišnji slovenski državljanin uhićen je na području Vrbovskog. Kako je priopćila policija, po dovršetku postupanja, uhićenik je predan pritvorskom nadzorniku.

POGLEDAJTE VIDEO: Šef bara koji je izgorio u Švicarskoj već poznat policiji: Optužen za prijevaru i otmicu