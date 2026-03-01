Suparništvo među djevojkama sve je snažnije: Petrova 'taktika' sve će iznenaditi

Pojedine kandidatkinje u RTL-ovom showu 'Gospodin Savršeni' vrlo otvoreno progovaraju protiv svojih suparnica.

Dvije prijateljice vodit će ozbiljan razgovor nasamo – jesu li se odlučile za istog muškarca i može li to uništiti njihov odnos?

Foto: RTL

Petar ima novu taktiku

U vilu stižu nova pisma. Grupni spoj bit će mjesto rasprave između dviju djevojaka. Otvoreni bi razgovor mogao poravnati račune. Ili ipak ne?

Zanimljive aktivnosti sa Savršenima oduševit će djevojke. No Petar se odlučio za potpuno drukčiju taktiku od Karla – dan će provesti samo s jednom djevojkom!

Foto: RTL

Kraj dana donosi iznenađenje kojemu se nitko nije nadao.

Tko je sretnica, a tko ne može bez svađe ni na spoju pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog', od ponoći dostupna na platformi Voyo. Show je na rasporedu od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati na RTL-u.

