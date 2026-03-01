FREEMAIL
GOSPODIN SAVRŠENI /

Suparništvo među djevojkama sve je snažnije: Petrova 'taktika' sve će iznenaditi

Suparništvo među djevojkama sve je snažnije: Petrova 'taktika' sve će iznenaditi
Foto: RTL

Timova više nema i sitne rasprave među djevojkama sve su jače

1.3.2026.
13:57
Hot.hr
RTL
Pojedine kandidatkinje u RTL-ovom showu 'Gospodin Savršeni' vrlo otvoreno progovaraju protiv svojih suparnica.

Dvije prijateljice vodit će ozbiljan razgovor nasamo – jesu li se odlučile za istog muškarca i može li to uništiti njihov odnos?

Suparništvo među djevojkama sve je snažnije: Petrova 'taktika' sve će iznenaditi
Foto: RTL

Petar ima novu taktiku

U vilu stižu nova pisma. Grupni spoj bit će mjesto rasprave između dviju djevojaka. Otvoreni bi razgovor mogao poravnati račune. Ili ipak ne?

Zanimljive aktivnosti sa Savršenima oduševit će djevojke. No Petar se odlučio za potpuno drukčiju taktiku od Karla – dan će provesti samo s jednom djevojkom!

Suparništvo među djevojkama sve je snažnije: Petrova 'taktika' sve će iznenaditi
Foto: RTL

Kraj dana donosi iznenađenje kojemu se nitko nije nadao.

Tko je sretnica, a tko ne može bez svađe ni na spoju pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog', od ponoći dostupna na platformi Voyo. Show je na rasporedu od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati na RTL-u.

POGLEDAJTE VIDEO: Petar iz 'Gospodina Savršenog' stao je pred naše kamere: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti'

Gospodin SavršeniGospodin Savršeni 2026Gospodin Savršeni Kandidatkinje
