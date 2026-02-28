FREEMAIL
Helena gubi strpljenje s Karlom u 'Gospodinu Savršenom':’Ja to stvarno nisam zaslužila’

Foto: voyo

U showu se situacija komplicira iz dana u dan, nestajanjem granica nestaje i strpljenja određenim kandidatkinjama koje čekaju svoju priliku kod ‘Gospode Savršenih’.

28.2.2026.
8:49
Hot.hr
Helena i Gospodin Savršeni Karlo poznavali su se i prije ulaska u show, a priznanje da je među njima već postojala ‘iskra’ dalo je naslutiti kako bi upravo ona mogla imati malu prednost. No, u vili prepunoj djevojaka ta se prednost brzo istopila. S vremenom Helena je sve češće suočena s nesigurnošću i osjećajem da njihovo poznanstvo ne dobiva težinu koju zaslužuje.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VOYO Hrvatska (@voyo_hr)

Čekanje u redu za ljubav

Helena je otvoreno priznala da se osjeća zanemareno. ‘Ja sam dobra cura, imam veliko srce I ja to stvarno nisam zaslužila’, poručila je razočarano, ističući kako joj teško pada stalno ‘čekanje u redu’ za Karlovu pažnju. Dok on vrijeme provodi upoznajući i druge djevojke, ona se pita ima li njihova priča uopće budućnost.

Foto: voyo

Hoće li Karlo prepoznati njezine osjećaje ili će se njihova romansa ugasiti pod pritiskom showa Gospodin Savršeni, doznat ćemo u novim epizodama showa ‘Gospodin Savršeni’. Nove epizode gledaj svaki tjedan od ponedjeljka do četvrtka na platformi Voyo sedam dana prije svih ili na RTL televiziji od ponedjeljka do četvrtka u 21:15.

