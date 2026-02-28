Helena gubi strpljenje s Karlom u 'Gospodinu Savršenom':’Ja to stvarno nisam zaslužila’

Helena i Gospodin Savršeni Karlo poznavali su se i prije ulaska u show, a priznanje da je među njima već postojala ‘iskra’ dalo je naslutiti kako bi upravo ona mogla imati malu prednost. No, u vili prepunoj djevojaka ta se prednost brzo istopila. S vremenom Helena je sve češće suočena s nesigurnošću i osjećajem da njihovo poznanstvo ne dobiva težinu koju zaslužuje.

Čekanje u redu za ljubav

Helena je otvoreno priznala da se osjeća zanemareno. ‘Ja sam dobra cura, imam veliko srce I ja to stvarno nisam zaslužila’, poručila je razočarano, ističući kako joj teško pada stalno ‘čekanje u redu’ za Karlovu pažnju. Dok on vrijeme provodi upoznajući i druge djevojke, ona se pita ima li njihova priča uopće budućnost.

Foto: voyo

