Hrvatska igra revanš protiv Njemačke: Možemo li ih pobijediti i drugi put?

Hrvatska košarkaška reprezentacija, nakon senzacionalne pobjede u petak u Draženovom domu protiv aktualnih svjetskih i europskih prvaka 93-88, reprezentacije Njemačke, igra drugu utakmicu u kvalifikacijama na Svjetsko košarkaško prvenstvo, koje se 2027. održava u Katru. Susret protiv Njemačke je na rasporedu od 18.00 u Bonnu.

Kvalifikacije za Svjetsko košarkaško prvenstvo 0 Njemačka : 0 Hrvatska

U utakmici u Draženovom domu, koja je bila pravi test za izbornika Tomislava Mijatovića, Hrvatska je zasluženo pobijedila, unatoč tome što je Njemačka nastupila bez svojih najboljih igrača, a ono što posebno veseli je činjenica da je košarka u Hrvatskoj ponovno u modi. I neka tako dugo ostane...

Oslabljeni Nijemci pružili solidan otpor

Što se tiče utakmice u petak, njemačka košarkaška reprezentacija unatoč tome pružila je solidan otpor, a Johannes Thiemann i David Krämer bili su najistaknutiji, s Thiemannom kao prijetnjom pod košem i Krämerom koji je briljirao izvan linije 3 poena. Hrvatska će morati obratiti pažnju na ove igrače i u uzvratu. Hrvatska s Dario Šarićem, koji se vratio iz NBA lige i s 23 poena i sedam skokova predvodio momčad, te Marijom Hezonjom koji je s 21 poenom i fantastičnim doprinosom pomogao u pobjedi, a dan prije je igrao za Real Euroligu i briljirao, ima snažnu momčad.

Ova pobjeda gotovo je osigurala ulazak Hrvatske u drugi kvalifikacijski krug, a još jedna pobjeda večeras učvrstit će tu poziciju i otvoriti vrata Svjetskog prvenstva.

U kvalifikacijama se bodovi prenose u drugi krug, a Hrvatska trenutno ima sjajnih 3-0, što je odlična pozicija. Uz pobjedu večeras, Hrvatska bi gotovo osigurala plasman na Mundobasket. Mijatović je optimističan, ali napominje da ekipa mora ostati koncentrirana jer kvalifikacije neće biti gotove dok se ne osigura formalni prolaz.

'Postoji određeni umor, ali u našoj situaciji je to pozitivan umor'

Izbornik Mijatović ističe da je momčad spremna za utakmicu u Bonnu, naglašavajući važnost regeneracije i analize protivničke igre. Iako Njemačka može imati promjene u sastavu, Hrvatska je fokusirana na vlastitu igru.

"Svi su igrači već u ovim situacijama bili dosta puta, kako u svojim klubovima, tako i ranije u reprezentaciji. Naravno da da postoji određeni umor, no u našoj situaciji to je jedan pozitivan umor koji služi i kao dodatna motivacija. Znamo što smo napravili jučer, znamo kako su igrači svojim zalaganjem, trudom i maksimalnim angažmanom u svakom aspektu košarkaške igre nagradili i publiku i same sebe. Međutim, to još uvijek nije bilo nikakvo finale, to je bila jedna utakmica i prilika za skupljanje novih bodova, jednako kao i sutra", rekao je Mijatović.

"Čeka nas iznimno teško gostovanje u Bonnu. Analizirali smo neke stvari u sklopu stožera, to ćemo napraviti i s igračima. Znamo što trebamo raditi, znamo stvari koje trebamo promijeniti i na koje se trebamo preko prilagoditi. Danas radimo regeneracijski dio na terenu uz određene postavke 5 na 0 i 5 na 5 na pola terena i naravno dosta pozicijskog šuta. Stvari su to koje su u ovom trenutku najpotrebnije našim igračima, aktivna rekuperacija da se vrate u pravo stanje tijela i uma za sutrašnju utakmicu", dodao je Tomislav Milajatović osvrnuvši se na sastave u Bonnu.

'Naš sastav će biti isti kao na utakmici u Zagrebu'

"Naš sastav će biti isti kao na utakmici u Zagrebu. Po najnovijim informacijama koje posjedujemo u sastavu Njemačke mogla bi se naći jedna do dvije promjene. Mi imamo rješenja i za opciju A i B u njihovom rosteru, ali se, prije svega, koncentriramo na sebe", zaključio je Tomislav Mijatović.

Nakon večerašnje utakmice, kvalifikacije će se pauzirati do srpnja, kada slijede uzvrati protiv Izraela i Cipra. Drugi kvalifikacijski krug, koji počinje u kolovozu, spojit će hrvatsku skupinu E s grupom F, koja uključuje Poljsku, Nizozemsku, Latviju i Austriju. Tri najbolje ekipe iz svake skupine idu dalje, a iz drugog kruga i tri najbolja plasiraju se na Svjetsko prvenstvo. S dolaskom NBA igrača poput Ivice Zupca i Karla Matkovića, Hrvatska će imati još jaču ekipu u borbi za Mundobasket.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski košarkaši na najtežem zadatku, u Zagreb stižu svjetski i europski prvaci