Drama našeg nogometaša u Iranu: 'Pala je bomba. Vidjeli smo i rakete u zraku'

Domagoj Drožđek završio je u nedjelju gotovo 24‑satno putovanje koje će mu ostati zauvijek u sjećanju. Bio je to bijeg na sigurno. Pomalo filmska priča. Drožđek je pobjegao iz Irana nakon napada i eskalacije sukoba na Bliskom istoku. U subotu ujutro napustio je Domagoj Drožđek Tabriz, grad u kojem je njegov klub Tractor smješten, a koji se nalazi u blizini granice s Turskom, neposredno nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael započeli zračnu kampanju protiv Irana, prisilivši ih na hitnu evakuaciju.

'Krenulo sam jučer, imali smo dogovor'

U četvrtak je Domagoj Drožđek odigrao svoju posljednju utakmicu za Tractor, gdje su pobijedili Gol Gohar rezultatom 1:0 u iranskom prvenstvu. Sljedeća utakmica bila je zakazana za ponedjeljak u Dubaiju, gdje su trebali igrati protiv Shabab Al-Ahlija u Azijskoj ligi prvaka. Međutim, utakmica je otkazana, ne samo zbog toga što je iranska odmazda zahvatila i taj grad u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Domagoj Drožđek došao je u Hrvatsku i za RTL Danas, u razgovoru s Majom Oštro Flis, otkriva dramu koju je proživio, situaciju u Iranu, kako je sve izgledalo u Iranu prije bijega:

"Krenuo sam jučer direkt čim smo dobili vijesti. Imali smo dogovor s klubom ukoliko se budemo osjećali ugroženim, nesigurnim, ako bude nešto, da će nas oni evakuirati u pustiti van iz zemlje. Tako da je s te strane bilo stvarno korektno s njihove strane. Mi smo bili u Tabrizu, Tabriz je jako blizu turske granice. Tako da smo direkt išli na tursku granicu", počinje svoju priču Domagoj Drožđek.

'Klub nam je pomogao'

Znači, u principu, klub, pretpostavljam uz naše veleposlanstvo, s kojim ste, pretpostavljam bili u kontaktu - pomogli?

"Mi smo cijelo vrijeme bili u kontaktu s veleposlanstvom, ali kažem, nama je klub tu prvi pomogao. Oni su prvi odgovorni za nas. Naravno, i naša ambasada, dalek od toga. Mi smo cijelo vrijeme bili s njima u kontaktu. Naravno, oni su nas zvali još prije tjedan dana. Mi smo prije tjedana dana bili na utakmici azijske Lige prvaka u Dohi, u Katru i oni su nam već tad rekli da preporučaju da napustimo državu, dok su nam u Iranu rekli da je sve OK, jer to je njima normalna situacija već godinama i uvijek se uzimaju te neke stvari, informacije s oprezom, ali njima je to normalno. Oni su rekli ne, sve će biti OK. Ukoliko bude nešto, mi ćemo vas evakuirati i to je to. Tako je na kraju nekako i bilo. Čekali smo da počnu padati na kraju i bombe i čim smo dobili tu vijest, mi smo izašli van iz države."

Jeste li se bojali, jeste li se osjećali nesigurno?

"Pa, ne znam. Bio sam prvi put u životu u ovakvoj situaciji bio. Nekako još od početka, još od prvog mjeseca kad su krenuli. Sjetimo mse i prošle godine u šestom mjesecu je bio dvotjedni rat. Njima je to normalno, oni su govorili neće biti ništa jer im je normalno, govorili su sve će biti OK. Ja od tad sve uzimam s oprezom. Nije da sam se bojao, ali nama je to sve postalo normalno, da informacije koje dolaze izvana da su normalne."

S obzirom da se to nagovještavalo, kakva je bila situacija u Iranu i život dosad?

"Kao i prošle godine ka dje bio mir, kad nije bilo ni ovih informacija. Tabiz je bio miran kad su bili prtesti, mi smo išli u restoran i sve normalno, samo što se liga igrala bez gledatelja da ne bi bilo prosvjeda na stadionu, tučnjave, ne znam što može izbiti sve. Nije bilo gledatelja iz prevetntivnih razloga od prvog mjeseca".

'Pala je bomba, jako se zatreslo'

Kako je izgledao put iz Irana do Hrvatske?

"Nama je klub osigurao klupski kombi, čekao nas je za deset minuta kombi. Do granice, do Vana u Turskoj, dva i pol sata s autom. Meni je to blizu za razliku ljudi iz Teherana. Iz Vana smo otišli do Istanbula pa do Zagreba".

Jeste li vidjeli nešto iz kombija?

"Imali smo sastanak s trenerom još kad smo bili na odlasku. Rekao nam je da stoji uz nas, obećao nam je novi trener na obećanje koje nam je dao na sastanku prije dva - tri tjedna još kad je novi trener došao, da će obećanje ispuniti. A to je da je njima naša sigurnost najbitnija, da im je najbitnije da su oni na sigurnom. I u tom trenutku je pala bomba. Ne znam, neki kažu 10 kilometara, neki 15 kilometara. Meni se učinilo bliže jer se stvarno čulo. Jako se zatreslo. Mi smo, naravno, svi skočili. To je bila situacija gdje smo s emalo zatresli, aposlije toiga smo otišli u kombi i na putu smo vidjekli te rakete kako idu. Put je jako dobro prošao, bez problema. Klub je zvao granicu da nam ne rade probleme".

'Čekamo razvoj situacije'

Kakva je sad situacija, bit ćete u Varaždinu u Hrvatskoj neko vrijeme, kakav je plan?

"Čekamo razvoj situacije. Što je najbolje, trebali smo ići u Dubai u Ligu prvaka. Nismo smjeli biti domaćini u Iranu. Izabrali smo Katar za domaćinstvo prve utakmice osmine finala. Spremali smo se za Dubai. U ponedjeljak bi bila utakmica, u subotu smo trebali na put, ali dobili smo informacije i vijesti. Tako da je sve bilo spremno, najbitnije te exit vize i mi smo brzo otišli za Hrvatsku iz Irana".

Došli ste s kolegom? Koliko vas se vratilo sa tim kombijem?

"Svi koji smo od stranaca bili, svi smo izašli van iz Irana. Imamo Šveđanina, igrača iz Srbije, iz Kazahstana, svi smo izašli, dok igrači iz Irana nisu mogli prijeći granicu jer imaju u Iranu svoje obitelji. Svi stranci, svi su izašli, napustili Iran".

