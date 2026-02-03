Novi trag o trojici ubijenih lovaca, isplivao detalj koji mijenja sve: Sprovodi odgođeni

Obavljena je obdukcija na tijelima lovaca Antonija Gatanija (82) te braće Devisa i Giuseppea Pina (26, 44) koji su prošli tjedan pronađeni mrtvi u šumi u planinama Ebrodi u Italiji, no policija još uvijek nije uspjela rasvijetliti sve okolnosti jezivog slučaja.

Portal Nove.tv objavio je u ponedjeljak da se sprovodi ubijenih odgađaju te da je obiteljima stigla vijest da pravosudne vlasti još uvijek nisu dale dopuštenje da se pokopaju.

Osim pregleda tijela, istražitelji i dalje nastavljaju tražiti tragove na licu mjesta. To područje zatvoreno je i noću i danju, a karabinjeri blokiraju pristup.

Tijela u lokvama krvi

Podsjetimo, mediji su ranije objavili da su braća Pino, inače Jehovini svjedoci, rano ujutro 28. siječnja krenuli u lov. Na istoj su ruti u jednom trenutku naišli na Gatanija, kojeg od ranije nisu poznavali. Smatra se da su sva trojica bila u lovu na divlje svinje.

Alarm je podignuo motociklist koji je slučajno naišao na jedno tijelo. Službe su pojurile na teren i ubrzo u lovkama krvi pronašla svu trojicu ubijenih muškaraca. Tijela su se nalazila na međusobnoj udaljenosti od oko 30 metara, a pored svakog od njih stajala je puška.

Istražitelji su isprva pomislili da je riječ o brutalnoj mafijaškoj likvidaciji. Međutim, s obzirom na to da nisu utvrdili da postoji povezanost između ubijenih i kriminalnih skupina, počelo se razmišljati o drugim teorijama. Između ostalog, razmatralo se je li moguće da je tragediji prethodila lovačka nesreća, odnosno da je stariji lovac zapucao i slučajno pogodio braću, a potom presudio sebi.

Postoji četvrta osoba?

Ipak, prvi izvještaji sugeriraju da nijedna od prostrjelnih rana na tijelima ne ukazuje na samoubojstvo, što bi moglo značiti da je u sve bila uključena i četvrta osoba. Balistički stručnjaci imaju zadaću pregledati pronađene metke, a ako utvrde da ne potječu ni iz jedne od tri puške pronađene na mjestu zločina, moglo bi značiti da postoji još jedno oružje, a samim time i nova osoba koju treba identificirati.

Doznaje se da je fokus istrage pao i na Gatanijevog lovačkog kolegu, koji je priznao da je s 82-godišnjakom kobnog dana otišao u šumu, a potom ga samog ostavio u planinama.

