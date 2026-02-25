Internet poludio zbog ovog zadatka: Možete li vi dobro napregnuti oči i pronaći jazavca?

Detektivski zadaci na društvenim mrežama postaju sve popularniji, osobito oni koji izazivaju našu pažnju i zahtijevaju od nas da pronađemo nešto skrivenu među mnoštvom detalja.

Takvi zadaci često uspiju privući veliku pažnju korisnika, a jedan od najnovijih izazvao je pravu pomamu među Reddit korisnicima.

Na stranici r/FindTheSniper, koja je poznata po postovima koji testiraju našu sposobnost opažanja, nedavno je objavljena ilustracija pod nazivom "Luda tržnica", koja je osvojila više od 4000 ljudi.

Luda tržnica

Ova vizualna zagonetka prikazuje ogromni šator s brojnim štandovima i aktivnostima unutar njega, od prodaje hrane i pića, preko frizerskih usluga, do odjeće i arkadnih igara. Među mnoštvom ljudi koji se nalaze u tržnici, zadatak je vrlo zahtjevan - pronaći jazavca s crvenom kantom.

"Jedna od mojih psihodeličnih ilustracija pod nazivom 'Luda tržnica'. Možete li uočiti jazavca s crvenom kantom?", napisao je autor iznad fotografije.

Korisnici zbunjeni

Zbog velike količine detalja, ovaj zadatak predstavljao je pravi izazov za mnoge korisnike, koji su priznali da su ih od intenzivnog pretraživanja zaboljele oči. Ipak, unatoč tome, nekoliko sretnika uspjelo je gotovo odmah uočiti ovog simpatičnog jazavca.

"Želim tvoje oči", "Jednostavno rečeno, odgovor na tvoje pitanje je ne. Ne mogu pronaći jazavca s crvenom kantom", "Jesam li slijep? Možda je do mog telefona, kad god zumiram, slika je toliko mutna. Uopće ne vidim jazavca i kantu", "Ovo je nevjerojatno! Našao sam ga nakon otprilike 15 minuta", "Ovo je bilo stvarno zabavno, sjajna ilustracija. Poster sa željom je bio lijep detalj", "Ovo bi bila fantastična slagalica", "Isuse Bože, kako sam odmah zumirao ravno na jazavca s crvenom kantom. To je bilo čudno", "Ovo je nevjerojatno. Odličan posao", "Briljantno! Ali trebat će mi nekoliko godina", samo su neki od komentara.

Gdje se krije?

Jazavac se vješto skriva iza štanda s okusima planinskog svijeta, koji je smješten gotovo u samoj sredini ilustracije. Na sebi ima ljubičastu majicu, a njegova velika glava odmah privlači pažnju.

Foto: Reddit

Crvenu kanticu pažljivo drži rukama na štandu, ali unatoč tome što je smješten među brojnim detaljima, njegova pozicija u ovom živopisnom okruženju čini ga gotovo neprimjetnim.