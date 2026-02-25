Dalija 'oprala' Bošku pa objavila fotografiju iz saborske kantine: 'Još će jedan biti dio vladajućih'

Nakon što je bivša SDP-ova, a sada nezavisna zastupnica Boška Ban postala nova članica vladajuće koalicije, na razgovore je spreman i nezavisni saborski zastupnik te gradonačelnik Svete Nedelje, Dario Zurovec.

Na pitanje je li dobio poziv za kavu s premijerom Andrejom Plenkovićem, Zurovec je rekao da inicijativa postoji. "Ako poziv dođe, popit ću kavu. Tim više ako je ne moram platiti, definitivno ću doći", rekao je gradonačelnik Svete Nedelje.

O svemu se putem društvenih mreža oglasila Dalija Orešković iz oporbene stranke Dosip. "Ne brinite, nije problem u kavi za koju je Boška Ban Vlahek rekla da bi ju rado popila s premijerom, pa je potom postala dio vladajuće većine, a evo sada i Dario Zurovec najavljuje da je za kavu s premijerom spreman.

Nije kava pokvarena, pokvareni su oni koji iz redova oporbe prelaze u redove vladajuće većine! To je problem nedostatka karaktera i integriteta, a ne šalice kave", napisala je na svom Facebook profilu.

'To je politička trgovina'

Orešković je u objavi podsjetila na one koji su izabrani na retorici i na listama današnje oporbe, koji su, kako kaže, 'građanima govorili da ovu vlast žele mijenjati, a ne joj držati ljestve'.

"Potom su, iz sebičnog koristoljublja, umjesto da se drže predizbornih obećanja svoje mandate pretvorili u potporu većini koja provodi povijesni revizionizam i tolerira proustaške narative. To nije stabilnost i briga o građanima, to je politička trgovina. To nije odgovornost, to je izdaja birača.

Takvima poručujem, vratite mandate i izađite ponovno na izbore, ali sada pod zastavom ideologije vladajuće većine koju podržavate, pa da vidimo što birači o tome misle", napisala je Orešković te dodala kako s vijećnikom stranke Dosip u Županijskoj skupštini Međimurske županije Dejanom Drabićem, najoštrije osuđuje izbornu prevaru birača i vrijeđanje zdrave pameti naših građana.

Hrebak me prije par dana proglasio lažnim liberalom. No, prvi koji su stali u red za "popit kavu s premijerom" što je sinonim "za koaliciju s HDZ-om spreman", su oni koji su se najavili kao zametak neke liberalne batak koalicije. Liberalno će stati u HDZ-ove redove. E ti su lažni pic.twitter.com/CTnN4SZEDp — Dalija Orešković (@OreskovicDalija) February 25, 2026

Orešković: Oni su zametak liberalne batak koalicije

Orešković se o nekim, novim potencijalnim koalicijskim partnerima HDZ-a oglasila i na svom X profilu kazavši da su u najavi 'liberalne batak koalicije'.

"Hrebak me prije par dana proglasio lažnim liberalom. No, prvi koji su stali u red za "popit kavu s premijerom" što je sinonim "za koaliciju s HDZ-om spreman", su oni koji su se najavili kao zametak neke liberalne batak koalicije. Liberalno će stati u HDZ-ove redove. E ti su lažni", napisala je Orešković.

Uz objave na društvenim mrežama, Orešković dijeli i fotografiju na kojoj Dario Zurovec u saborskoj kantini sjedi 'u četiri oka' s glavnim tajnikom HDZ-a Krunoslavom Katičićem. "Do kave s premijerom, još će jedan žeton biti dio vladajuće većine", piše Orešković.

