Ne možete zaspati jer vam mozak ne da mira? Ovu igru preporučuju stručnjaci za miran san

Britanska Nacionalna zdravstvena služba (NHS) preporučuje jednostavne "igre za um" u krevetu kao pomoć onima koji noću ne mogu zaspati. Povremeni problemi sa snom su uobičajeni, ali ako se javljaju često, riječ je o nesanici, piše Mirror.

"Riječ je o čestom stanju, koje je vrlo frustrirajuće te može dovesti do tjeskobe, lošeg raspoloženja i osjećaja iscrpljenosti tijekom dana", ističu iz NHS-a. Kako se navodi u savjetodavnoj brošuri koju je podijelila zdravstvena ustanova Royal Papworth Hospital NHS Foundation Trust: "Mentalne igre i opuštanje mišića mogu pomoći u smirivanju 'ubrzanog uma' i omogućiti tijelu da se odmori."

"Kod nesanice se često javlja osjećaj da je um u stalnom pokretu – misli prelaze s jedne teme na drugu, ponekad vezane uz dnevne događaje ili brige koje izazivaju stres. Čak i kada se ne doživljava ubrzanost misli, teško je 'isključiti' um. Kako bi se pažnja odvratila i omogućilo opuštanje te smirivanje uma, korisno je usmjeriti fokus na nešto potpuno nevažno, ali ni previše uzbudljivo niti zastrašujuće", objašnjavaju iz NHS Trusta.

Metoda koja pomaže da se brže zaspi

Iako mnogi poznaju metodu brojanja ovaca, NHS ističe da je učinkovitije odabrati zadatak koji zaista zaokuplja pažnju jer je brojanje ovaca previše jednostavno. Umjesto toga preporučuje se "igra za um" koja pomaže odvratiti pažnju od ponavljajućih i beskorisnih misli te omogućuje umu da se smiri i postupno utonu u san.

NHS Trust preporučuje sljedeće mentalne aktivnosti:

Odabrati broj, primjerice 100, te brojati unatrag oduzimajući po sedam.

Izabrati kategoriju, poput životinja, i za svako slovo abecede navesti po jedan primjer.

Zamisliti kontinent i nabrajati države na karti.

Osmisliti uređenje novog doma, razmišljajući o namještaju, dekoracijama i bojama.

Zamisliti opuštajuće mjesto ili predmet, primjerice biljku te se usredotočiti na sliku zamišljajući što se može vidjeti, čuti, osjetiti ili okusiti.

NHS Trust preporučuje da se u krevetu ne ostaje dulje od 30 minuta u slučaju poteškoća sa snom. Umjesto toga, savjetuju da napustite spavaću sobu i posvetite se opuštajućoj aktivnosti, poput čitanja ili pletenja te da se vratite u krevet tek kada se pojavi osjećaj pospanosti.

Preporučuje se procijeniti protek vremena bez gledanja na sat. NHS također navodi da bi osobe koje redovito ostaju budne dulje od 30 minuta mogle imati koristi od odlaska na spavanje 30 do 60 minuta kasnije nego inače. U slučaju bilo kakvih zdravstvenih problema preporučuje se konzultirati liječnika obiteljske medicine.

