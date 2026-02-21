Može li novi trend zaista pomoći da bolje spavate? 'To je dobar način za opuštanje, ali...'

Ako imate problema sa spavanjem, možda ste u potrazi za rješenjem na društvenim mrežama naišli na neobičan novi trend koji obećava brže uspavljivanje i bolji san. Poznato kao “tamno tuširanje”, ova praksa podrazumijeva tuširanje uz prigušena svjetla ili potpuno ugašenu rasvjetu, često kao dio večernje rutine opuštanja prije spavanja. Zagovornici na društvenim mrežama tvrde da tuširanje u mraku može smiriti um, smanjiti stres pa čak i poboljšati kvalitetu sna.

Za razliku od jutarnjeg tuširanja, koje se često koristi za razbuđivanje i podizanje energije, ''tamno tuširanje'' usmjereno je na smanjenje izloženosti svjetlu, regulaciju tjelesne temperature i poticanje opuštanja kako bi se tijelo pripremilo za san. No, pomaže li tuširanje u mraku doista da brže zaspite ili spavate dublje, ili je riječ tek o umirujućem ritualu koji pruža dobar osjećaj za kraj napornog i dugog dana?

Može li ''tamno tuširanje'' poboljšati kvalitetu sna?

Chelsie Rohrscheib, doktorica znanosti, neuroznanstvenica, stručnjakinja za spavanje i voditeljica istraživanja spavanja u tvrtki Wesper, rekla je za Healthline da tamno tuširanje može pripremiti mozak i tijelo za san, čime se poboljšava vrijeme uspavljivanja i ukupna kvaliteta sna.

"Da bi mozak pokrenuo san, tijelo mora doživjeti blagi pad središnje tjelesne temperature (obično za jedan stupanj)", kaže Rohrscheib. "Topli tuš brzo povisuje tjelesnu temperaturu, a nakon izlaska iz tuša dolazi do njezina naglog pada. To oponaša prirodni proces koji se događa u tijelu prije spavanja, olakšavajući mozgu prijelaz u san", nastavila je.

Ujedno, tuširanje u mraku ograničava večernju izloženost svjetlu, što može poduprijeti prirodni cirkadijalni ritam i signalizirati tijelu da je vrijeme za opuštanje.

"Melatonin je hormon koji regulira cirkadijalni ritam, a proizvodi se u mozgu te signalizira kada je vrijeme za budnost, a kada za san. Njegova proizvodnja ovisi o svjetlosti koja ulazi u oči – stalna izloženost svjetlu potiskuje stvaranje melatonina, dok niža razina svjetla potiče njegovu proizvodnju", objasnila je Rohrscheib.

"Stoga tuširanje uz ugašena svjetla potiče otpuštanje melatonina i unaprijed priprema mozak za san.“

Donosi li ''tamno tuširanje'' koristi za mentalno zdravlje?

Osim poboljšanog sna, ''tamno tuširanje'' može donijeti i koristi za mentalno zdravlje.

"To je dobar način za opuštanje i smanjenje stresa prije spavanja, čime se naš živčani sustav prebacuje u parasimpatičko stanje, odgovorno za opuštenost i pospanost", istaknula je Rohrscheib. "Dodatna je korist smanjenje razine kortizola u cirkulaciji, koji je inače vrlo stimulirajući i potiče budnost.“

Patricia Read, trenerica spavanja iz Goldilocks Sleep Solutions, također je za Healthline rekla da ''tamno tuširanje'' može postati oblik svjesne prisutnosti (mindfulnessa).

"U mraku stvaramo prostor u kojem druga osjetila dođu do izražaja. Možemo se više usredotočiti na ugodan osjećaj tople vode na koži, mirise koje smo odabrali za tuširanje i umirujući zvuk vode", rekla je. Dodala je da to može nalikovati meditativnom stanju. "Takva atmosfera stvara savršen prostor da zamislite kako se vaše misli i brige ispiru, ostavljajući ‘praznu ploču’ spremnu za san, a ujutro za svjež početak dana."

''Tamno tuširanje'' nije brzo rješenje za probleme sa spavanjem

Dobra vijest je da Rohrscheib ne vidi očite nedostatke ''tamnog tuširanja'', no upozorava da ga ne treba smatrati brzim rješenjem za poremećaje spavanja.

"Osobe s kroničnim problemima sa spavanjem ili osnovnim poremećajem sna možda neće primijetiti značajan učinak bez medicinske intervencije“, rekla je. Read dodaje da je način razmišljanja ključan. "Ako netko pristupi ''tamnom tuširanju'' smatrajući ga čarobnim rješenjem, vjerojatno neće imati koristi. Ako žurite pod tuš samo s ciljem da se operete, propustit ćete druge potencijalne prednosti, poput smanjenja stresa“, rekla je.

Važno je ne doživljavati ''tamno tuširanje'' kao obavezu ili još jednu stavku na popisu zadataka.

"'Tamno tuširanje' prije spavanja može biti kontraproduktivno za osobu koja osjeća pritisak da to mora obaviti, čime se stvara dodatni stres“, rekla je Read. "Ako vam raspored ne dopušta večernje tuširanje u mraku, postoje i drugi načini na koje možete doći do kvalitetnijeg sna.“

Strategije za bolji san temeljene na dokazima

Osim ''tamnog tuširanja'', ove stručnjakinje ističu provjerene prakse za bolji san. "Držite se dosljednog rasporeda spavanja kako biste održali cirkadijalni ritam stabilnim“, savjetuje Rohrscheib.

To znači odlaziti na spavanje i buditi se otprilike u isto vrijeme svaki dan, uključujući vikende. Također preporučuje izbjegavanje kofeina najmanje šest sati prije spavanja, piše Healthline. Istraživanja upućuju na to da je poluvijek kofeina oko šest sati, što znači da i nekoliko sati nakon posljednje šalice kave polovica stimulansa može ostati aktivna u organizmu i ometati uspavljivanje.

Razmislite i o prehrani. Read savjetuje izbjegavanje obilnih, teško probavljivih obroka oko tri sata prije odlaska na počinak. Svjetlo, prema trendu ''tamnog tuširanja'', također igra važnu ulogu u uspavljivanju.

Rohrscheib preporučuje izbjegavanje jakog svjetla prije spavanja, posebno stropne rasvjete i zaslona elektroničkih uređaja. Spavaća soba trebala bi biti tamna, prohladna, tiha i ugodna.

No što ako unatoč svemu tome i dalje ne možete zaspati? "Nemojte se u krevetu okretati i ležati budni dulje od 20 minuta“, naglašava Rohrscheib.

"Ako ne možete zaspati, ustanite, radite nešto umirujuće – poput slušanja tihe glazbe pri prigušenom svjetlu 10 do 15 minuta – zatim se vratite u krevet i pokušajte ponovno."

Iako ''tamno tuširanje'' nije univerzalno rješenje za poteškoće sa snom, može biti koristan dodatak opuštajućoj večernjoj rutini, osobito za one koji žele smanjiti večernju stimulaciju i stvoriti mirniji prijelaz u odmor.

