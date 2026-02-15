Studija potvrdila: Sastojak iz rajčice može pomoći u sprječavanju teških bolesti desni kod odraslih

Nedavna studija sugerira da stariji Amerikanci koji ne unose dovoljno likopena u prehranu imaju puno veći rizik od razvoja teškog parodontitisa. Analiza se usredotočila na odrasle osobe u SAD-u u dobi od 65 do 79 godina i otkrila je da se razine rizika razlikuju ovisno o rasi i spolu. Nalazi su objavljeni u časopisu The Journal of Nutrition, Health and Aging.

Istraživanje je vodila Katherine Kwong s Odjela za ljudski razvoj na Connecticut Collegeu u New Londonu, Connecticut. Surađivala je sa znanstvenicima sa Sveučilišta Tulane, Sveučilišta Kalifornija San Diego, Sveučilišta Yunnan, Sveučilišta Južni Illinois i Centra za zdravstvene znanosti Državnog sveučilišta Louisiana.

Istraživači su ispitali podatke o zdravlju i prehrani 1227 sudionika Nacionalnog istraživanja o zdravlju i prehrani (od 2009. do 2014. godine). Gotovo polovica starijih osoba uključenih u studiju, oko 48,7 posto, pokazivala je znakove parodontitisa. Više od tri četvrtine, odnosno 77,9 posto, nije konzumiralo dovoljno likopena. Likopen je karotenoid koji se uglavnom nalazi u rajčicama i drugom crvenom voću.

Nakon što su uzeli u obzir čimbenike poput dobi, spola, rase, pušačkih navika i razine obrazovanja, istraživači su otkrili snažnu povezanost između unosa likopena i zdravlja desni. Starije osobe koje su zadovoljavale preporučene razine unosa likopena imale su otprilike trećinu manje šanse za teški parodontitis u usporedbi s onima čiji unos nije bio dovoljan.

Teški parodontitis češće se javljao kod muškaraca

Studija je također utvrdila jasne razlike u učestalosti bolesti. Teški parodontitis češće se javljao kod muškaraca te kod odraslih osoba crne rase (ne-hispanskog podrijetla) u usporedbi s drugim skupinama, piše Science Daily.

Ključni nalazi uključuju:

Odgovarajući unos likopena povezan je s manjom vjerojatnošću od razvoja teškog parodontitisa (omjer šanse 0,33; 95 posto CI 0,17–0,65).

Odrasle osobe crne rase (ne-hispanskog podrijetla) imale su značajno veću vjerojatnost za razvoj teškog parodontitisa u usporedbi s bijelcima (omjer šanse 2,82; 95 posto CI 1,46–5,45).

Žene su imale manju vjerojatnost za razvoj teškog parodontitisa u usporedbi s muškarcima (omjer šanse 0,27; 95 posto CI 0,14–0,55).

Kod bijelaca (ne-hispanskog podrijetla), ženski spol i dovoljan unos likopena povezani su sa smanjenim rizikom.

Kod osoba crne rase (ne-hispanskog podrijetla) nije uočena ista zaštitna povezanost s unosom likopena, što ukazuje na različite obrasce rizika.

Foto: Pexels

Omjer šanse (Odds Ratio - OR) mjeri koliko je vjerojatnije da će se neki događaj (npr. bolest) dogoditi u jednoj skupini u usporedbi s drugom skupinom.

OR = 1: Nema razlike. Šanse su iste u obje skupine,

OR > 1: Povećan rizik,

OR < 1: Smanjen rizik (zaštitni učinak).

Budući da znanstvenici ne mogu testirati cijelu populaciju, koriste interval pouzdanosti (Confidence Interval - CI) kako bi pokazali kolika je "sigurnost" njihovog rezultata.

95 posto CI: To znači da su znanstvenici 95 posto sigurni da se prava vrijednost nalazi unutar tog raspona.

Što je raspon (npr. 0,17–0,65) uži, to su rezultati precizniji.

Ako interval za omjer šanse ne uključuje broj 1, rezultat se smatra značajnim. Na primjer, interval 0,17–0,65 je značajan jer su obje brojke ispod 1, što potvrđuje da je rizik stvarno smanjen.

Važnost likopena za zdravlje

Prema navodima autora, rezultati sugeriraju da bi likopen iz prehrane mogao biti važan čimbenik na koji se može utjecati kako bi se pomoglo u prevenciji teških oblika bolesti desni kod starijih odraslih osoba. Ipak, upozoravaju da je istraživanje bilo presječnog karaktera (cross-sectional), što znači da se ne može sa sigurnošću dokazati da nizak unos likopena izravno uzrokuje bolest desni.

Istraživači također naglašavaju širi problem razlika u parodontnim bolestima s obzirom na rasu i spol, napominjući da osobe crne rase (koje nisu hispanskog podrijetla) i muškarci imaju višu stopu obolijevanja od teških oblika bolesti. Preporučuju da budući preventivni napori uzmu u obzir ove razlike te pozivaju na provođenje dugotrajnih ili randomiziranih kontroliranih studija kako bi se utvrdilo može li povećani unos likopena doista smanjiti rizik ili usporiti progresiju teške bolesti desni.

