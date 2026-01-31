FREEMAIL
Ovo je 15 znakova da vaša dijeta nije dobra za vaše tijelo: 'Više štete nego koristi'

Foto: Shutterstock
Naša prehrana oblikuje ne samo tijelo, nego i energiju, raspoloženje i zdravlje općenito. Ipak, u potrazi za "savršenom dijetom" često zaboravljamo da ono što funkcionira za jednu osobu, ne mora nužno odgovarati drugoj. Umjesto slijepog praćenja trendova, važno je prepoznati signale koje nam tijelo šalje i prilagoditi prehranu svojim stvarnim potrebama. Određeni znakovi otkrivaju da dijeta koju ste izabrali nije najbolji odabir.
1 /30
U idealnom svijetu, prehrana bi bila potpuno prilagođena svakom pojedincu. Svatko ima svoje posebne nutritivne potrebe koje bi trebalo uvažavati. No u stvarnosti, mnogi od nas isprobavaju različite dijete. Ponekad one daju rezultate, ali često više štete nego što koriste, piše Healthline.

Prolistajte galeriju i otkrijte znakove da vaša dijeta nije idealna za vas na koje biste trebali obratiti pažnju. 

31.1.2026.
13:36
Magazin.hr
Shutterstock
ZdravljeDijetaPrehranaHranaNamirnice
Ovo je 15 znakova da vaša dijeta nije dobra za vaše tijelo: 'Više štete nego koristi'