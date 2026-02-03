Internet raspamećen zbog ovog zadatka: Ako pronađete sve tri lisice, imate snajperski vid

Detektivski vizualni izazovi već dugo su pravi magnet za pažnju na društvenim mrežama, osobito oni koji testiraju moć zapažanja i strpljenje promatrača.

Posebnu popularnost imaju fotografije na kojima se životinje gotovo savršeno stapaju s okolinom, tjerajući gledatelje da više puta prelaze pogledom preko iste slike ne bi li uočili i najmanji detalj koji odaje njihovu prisutnost.

Upravo jedan takav izazov nedavno je oduševio i dobro namučio korisnike Reddita, točnije popularne zajednice r/FindTheSniper, posvećene pronalaženju skrivenih objekata, životinja i osoba naizgled običnim fotografijama. Naizgled mirna fotografija dvorišta krije iznenađenje: u kadru se vješto skrivaju čak tri lisice.

Korisnici poludjeli

Dok je nekim korisnicima ovaj zadatak bio pravi mačji kašalj, većini je ipak zadao poprilične glavobolje. Mnogi su uspjeli uočiti dvije lisice, ali im je treća ostala potpuno nevidljiva, čak i nakon dugog i pažljivog promatranja fotografije. Neki su pak uspjeli uočiti samo jednu lisicu, dok su drugi tvrdili da se na fotografiji skrivaju čak četiri.

"Nisam mogao pronaći treći"," Uočio sam samo prvog", "Ovo mi se stvarno svidjelo, hvala na dijeljenju", "Taj treći je bio zabavan nalaz", "Nema li četvrtog iza drveća, iznad sredine, na stražnjem zidu?", "Ja vidim četiri", "Odličan vrt. Ovo je bilo tako zabavno", pisali su.

Gdje je lisica?

Prva i najuočljivija lisica smjestila se na sivoj ceradi, gdje spokojno odmara i odmah upada u oči pažljivijim promatračima. Druga se nalazi na zelenoj ceradi, nešto teže uočljiva jer se njezino krzno gotovo savršeno stapa s okolinom.

Foto: Reddit

Treća, ujedno i najlukavija te najmisterioznija, skriva se iza vaze s licima postavljene na zidu, gdje je mnogima zadala najviše muke prije nego što su je napokon uspjeli otkriti.