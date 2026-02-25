Talijani 'raspalili' po Sučiću: 'Slivilo i nervoza, ostao zarobljen'

Milanski Inter u utorak je senzacionalno na domaćem terenu ispao iz Lige prvaka, nako što su izgubili od norveškog Bodø/Glimta 1:2 (ukupni rezultat obje utakmice 2:5). Hrvatski reprezentativac Petar Sučić utakmicu je počeo na klupi Nerazzurra, a u igru je ušao u 62. minuti.

Trener Petar Chivu uveo je Sčića u nadi da će uspjeti povezati redove i biti prevaga protiv discipliniranih i vrlo čvrstih Norvežanima, no to se nije obistinilo i Petar se nakon utakmice našao na udaru kritika talijanskih medija.

La Gazzetta dello Sport dala je Sučiću ocjenu 5.5, uz opasku: "Ušao je s namjerom da poveže redove, ali se utopio u sivilu i nervozi momčadi. Nekoliko puta je predugo zadržavao loptu umjesto da ubrza igru protiv zgusnutog bloka Norvežana."

Corriere dello Sport bio je na istoj liniji, također s ocjenom 5.5,, ali istaknuo je kako je mladi veznjak platio danak neiskustvu: "Sučić je pokazao želju, ali mu je nedostajalo lucidnosti u završnici. Njegov ulazak nije donio 'iskru' koju je Chivu tražio. Ostao je zarobljen u čvrstom veznom redu Bodøa."

