Orban u problemima, objavljena vijest kojoj se nije nadao: Gubi tlo pod nogama

Mađarska oporbena stranka desnog centra Tisza povećala je svoju prednost nad Fideszom premijera Viktora Orbana u veljači, pokazalo je u srijedu istraživanje tvrtke Median, poznate po preciznim predviđanjima, uoči parlamentarnih izbora 12. travnja na kojima se nacionalistički veteran natječe za reizbor.

Orban, koji je već 16 godina na vlasti i planira je zadržati, prvi put se suočava sa snažnim suparnikom na parlamentarnim izborima, a ishod će imati velike implikacije ne samo za Mađarsku, nego i za Europu i njezine krajnje desne političke snage.

Prema anketi Fidesz gubi tlo pod nogama, a Tisza pridobiva pristaše, unatoč brojnim mjerama koje je vlada najavila nakon tri godine ekonomske stagnacije.

Tisza nadoknadila gubitak zamaha

Tisza, na čelu s bivšim vladinim insajderom Peterom Magyarom, povećala je svoju prednost nad Fideszom na 20 postotnih bodova među odlučnim biračima, u odnosu na 12 postotnih bodova prednosti u istraživanju javnog mnijenja u siječnju, navela je tvrtka Median čije je rezultate prenijela web stranica hvg.hu.

Magyarova stranka, osnovana tek 2024. godine, osvojila je podršku 55 posto odlučnih birača, u odnosu na 51 posto u siječnju. Podrška Fideszu pala je u mjesec dana s 39 na 35 posto, prema anketi provedenoj između 18. i 23. veljače. Kada se promatra ukupna populacija, istraživanje je pokazalo da Tiszu podržava 42 posto birača, a Fidesz 31 posto.

Anketari tvrtke Median rekli su da je Tisza "nadoknadila gubitak zamaha u jesen i ponovno je ispred Fidesz sa samopouzdanjem sličnim onome prošlog ljeta".

Median ima jednu od najtočnijih prognoza

Osim dvije vodeće stranke, samo krajnje desna stranka Naša domovina (Mi Hazank) ima šanse ući u parlament, uz podršku šest posto odlučnih birača, u odnosu na pet posto u siječnju, navodi Median. Stranke moraju prijeći izborni prag od pet posto za ulazak u parlament.

Anketa Mediana ima jednu od najtočnijih prognoza u Mađarskoj. Točno je predvidjela Orbanovu uvjerljivu pobjedu na prošlim izborima prije četiri godine, iako je malo precijenila podršku oporbi.

Iako većina anketa pokazuje prednost Tisze, Fidesz ukazuje na ankete prema kojima je još uvijek na putu do pobjede. No protivnici Fidesza kažu da su te ankete uglavnom provodili instituti s financijskim ili osobnim vezama s vladajućom strankom.

Na predizbornom skupu u Šimegu prošlog tjedna, Orban je rekao da ankete pokazuju da bi Fidesz mogao pobijediti u 65 do 70 od ukupno 106 pojedinačnih izbornih jedinica Mađarske, što je manje od 87 prije četiri godine, ali još uvijek dovoljno da zadrži vlast. Mađarski parlament ima 199 zastupnika, 93 izabranih sa stranačkih lista i 106 izabranih izravno iz izbornih jedinica.

