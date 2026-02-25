Penava o Dabrinom pjevanju: 'Za nas je to nestašluk, a ne ustašluk'

'VATRENO' U KOALICIJI /

Čelnik DP-a Ivan Penava otkrio je kako je prošao sastanak s premijerom uoči koalicijskog sastanka s ostalim partnerima, pa rekao da ne očekuje preslagivanja u vladajućoj koaliciji.

"Domovinski pokret sigurno nije taj koji će ikada ići protiv ove koalicije za koju smatramo da radi odličan posao, i u smislu koristi za Hrvatsku i građane, ali i u smislu ostvarivanja ciljeva Domovinskog pokreta", kazao je Penava.

Penava kaže kako DP nema razloga "biti destruktivan" za ono što smatraju da je dobro.

Prokomentirao je, kako kaže, monstruozne izjave zastupnice Dalije Orešković za koje kaže da su vrlo slične "onome što smo gledali u režiji totalitarnih režima protiv kojih se ona navodno bori i u tom smislu promišljati o rušenju vlasti da bi takvi dobili šansu je nešto što nam ne pada na pamet", ponovio je Penava.

Na pitanje jesu li našli zajednički jezik s HSLS-om, rekao je: "S HSLS-om smo u koaliciji i uvažavamo međusobne razlike, imamo i puno sličnosti o kojima pričamo. Moramo se moći čuti i razumjeti različite kuteve. Što se tiče DP-a, imamo razumijevanje bez obzira na to što i padnu teške riječi i nepotrebne izjave".

Novinare je zanimalo je li se na sastanku otvaralo pitanje DP-ovog zastupnika Josipa Dabre i treba li on ili ne biti dio vladajuće većine.

Penava je kazao da je HSLS zanimalo jedno pitanje, a to je je li Dabrin istup na pokladama i pjevanje "o grobnici u Madridu" službeno stav Domovinskog pokreta i njihova programska odrednica ili se, kako kaže Penava, "dogodilo u smislu incidenta i nestašluka koji se tumači ustašlukom. Na tragu smo da je to nestašluk", tvrdi čelnik DP-a.

"Jasno sam i isprva odmah rekao da se pozivamo na nacizam, fašizam i ustašovanje, da smo čvrsto ukopani u vrijednosti slobodne Hrvatske i Domovinski rat, no ponavljam, u Zagrebu opet s druge strane imamo plakate o održavanju škola komunizma i pozivanje na revoluciju, u tom kontekstu smo jasni i odlučni da kroz rad Povjerenstva rasvijetlimo i bacimo svjetlu na svaki od tih režima i osudimo svaki zločin i odamo poštovanje prema žrtvama zločinačkih režima. Vrijeme je da sve totalitarne režime stavimo u prošlost i živimo demokratske vrijednosti pa da ne možemo imati da se pjevanje na svadbi ili pokladama pretvara u nacionalnu temu jer je netko zapjevao stihove koje nije trebao, a s druge strane da imamo plakate po gradu o slavljenju revolucije i to nije tema", istaknuo je Penava.

Novinare je zanimalo kakva će biti Dabrina sudbina, a Penava je jasno rekao da Domovinski pokret ostaje u koaliciji. "Nema dijeljenja DP-a, nema eksplicitne isprike u smislu tražimo od Dabre da dođe na trg i kaže ovo ili ono. Ja sam ovdje kao predsjednik stranke da komuniciram politiku stranke. Smatram pjevanje na pokladama pogrešnim i da to nisu stavovi DP-a niti ideologija", zaključio je.