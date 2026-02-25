Nesvakidašnje scene u Saboru, kamere sve snimile: 'Najiskrenije se ispričavam'

Sasvim neuobičajeno, uz kašnjenje od gotovo pola sata, Hrvatski sabor u srijedu je nastavio svoj rad raspravom o Prijedlogu zakona o priuštivom stanovanju, kašnjenju je "kumovao" i zagrebački promet, odnosno gužve u njemu.

Predsjedavajući akademik Željko Reiner, čiji su dolazak zastupnici popratili pljeskom, ispričao se zbog kašnjenja kazavši kako je "postalo pravi pothvat“ stići s Rebra do Sabora, odnosno Črnomerca gdje zasjeda.

Bulj se šalio

"Najiskrenije se ispričavam što kasnimo, ali postalo je pravi pothvat stići s Rebra do ovdje“, rekao je Reiner zastupnicima. "U svakom slučaju, uranio", dobacio mu je iz klupe Miro Bulj (Most) koji je i ranije, dok se čekao Reinerov dolazak, komentirao nastalu situaciju.

Naime, tajnica plenarne sjednice Kristina Omrčen Zadro, zastupnicima, koji su čekali početak rada, prenijela je kako je "gužva u prometu“ i kako će sjednicu voditi Reiner. "Ja mislio da su pregovori u koaliciji", dometnuo je Bulj.

Bačić pobudio zanimanje

Prijedlog zakona o priuštivom stanovanju, koji "brani" potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Branko Bačič pobudio je veliko zanimanje među zastupnicima, već sada za raspravu ih se prijavila trećina, a sasvim je izvjesno da taj broj nije konačan.

Zbog činjenice da će rasprava o njemu dugo trajati, o planu usklađivanja zakonodavnih aktivnosti s pravnom stečevinom EU za 2026., Sabor će, umjesto danas, kako je ranije planirao, raspravljati u petak.

