Odvjetnik lojalan Kremlju tako žestoko opleo po Putinu da je zabezeknuo čak i rusku oporbu

Odvjetnik Ilja Remeslo (42) je godinama bio pouzdan prokremljovski operativac - progonio je kritičare ruskog režima i blatio neovisne novinare, blogere i oporbene političare.

I zatim se naglo okrenuo protiv najmoćnijeg čovjeka u zemlji, ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Remeslo je kasno u utorak objavio tekst za svojih 90.000 pratitelja na Telegramu pod naslovom: "Pet razloga zašto sam prestao podržavati Vladimira Putina."

'Vojska ne napreduje, rat ne vodi nikamo'

U tekstu je Remesio optužio "nelegitimnog" ruskog predsjednika da vodi "neuspješan rat" u Ukrajini koji je prouzročio milijune žrtava i uništio gospodarstvo.

Ustvrdio je i da Putinova dva i više desetljeća na vlasti ilustriraju kako "apsolutna moć kvari" te je ruskog predsjednika pozvao da se povuče.

Objava je izazvala šok u ruskoj online sferi i potaknula pitanje: kako je takav lojalist mogao tako naglo promijeniti smjer? I, je li promjena stvarna?

Remeslo je u srijedu u razgovoru za Guardian iz svog stana u Sankt Peterburgu poručio: "Vladimir Putin trebao bi dati ostavku i biti izveden pred sud kao ratni zločinac. Njegov personalizirani, korumpirani sustav osuđen je na kolaps, kao što sada vidimo s ratom u Ukrajini i drugdje.

Vojska ne napreduje u Ukrajini, a rat ne vodi nikamo. Gubitci su ogromni. Borimo se za male teritorije koje Rusiji na kraju neće dati ništa.“

'Neviđeno, trudim se shvatiti'

Kao da ovo samo po sebi nije dovoljno iznenađujuće, odvjetnik je nastavio s kritikom Putinove autoritarne vladavine, ali i kritikom stanja u gospodarstvu, a zasmetao ga je i nedavni pritisak Moskve da ugasi pristup internetu.

"Ovaj čovjek [Putin] uništio je sve što je mogao dohvatiti. Zemlja se doslovno raspada“, rekao je Remeslo.

Članovi ruske proratne zajednice, poznati kao "Z-blogeri", povremeno su znali kritizirati vojno vodstvo Rusije, ali vrlo malo njih je ovako otvoreno osporilo Vladimira Putina ili širu logiku iza invazije.

Remeslova tirada označila je, stoga, rijetko kršenje dugogodišnjih tabua, rekao je Ivan Philippov, istraživač proratnog pokreta.

"Ovo je zaista neviđeno. Trudim se shvatiti“, rekao je.

'Možda je imao živčani slom'

Remeslo, inače bivši član ruske javne komore, savjetodavnog tijela kojim upravlja Kremlj, dugo je bio poznat kao poslušnik režima koji je koristio svoju pravnu pozadinu za ciljanje i osudu kritičara vlasti na sudu i online.

Velik dio njegovog rada bio je usredotočen na kampanje usmjerene na pokojnog oporbenog čelnika Alekseja Navaljnog, pa se Remeslo pojavljivao u sudnicama diljem zemlje kako bi svjedočio protiv njega.

Odvjetnikov nagli zaokret odmah je izazvao nagađanja.

Neki su sugerirali da je njegov račun možda hakiran, ali ta je teorija brzo odbačena, nakon što je ljutiti odvjetnik objavio video u kojem ponavlja svoje tvrdnje.

Drugi su posumnjali da bi ovo mogao biti neki oblik onoga po čemu je Kremlj poznat - inscenirane provokacije kako bi se razotkrili svi oni koji daju podršku buntovnom odvjetniku.

Remeslo je možda imao "živčani slom", mišljenja je Philippov.

'Putin više nije jedan od nas'

Odvjetnik Remeslo, s druge strane, tvrdi da "ništa od ovoga nije namješteno. Samo govorim istinu“.

Negirao je da mu je itko dao upute: "Ljudi stvarno precjenjuju sadašnju administraciju. Ne bi smislili takav plan.“

Na pitanje zašto se odlučio progovoriti baš sada, Remeslo je rekao da se njegova odluka razvijala postupno, sve dok nije osjetio da više ne može šutjeti.

"Putin više nije 'jedan od nas'. On je osoba čiji su interesi potpuno strani i Rusiji i meni osobno. Došao sam do zaključka da je i moguće i potrebno kritizirati ga, jer se inače ništa od ovoga neće zaustaviti i ništa dobro neće proizaći iz toga“, rekao je Remeslo i dodao da mnogi drugi članovi zajednice "misle na isti način“.

Očekivano, cijelo jutro pristižu mu panični pozivi od kontakata u sigurnosnim službama - pozivali su ga da ukloni objave, a to sugerira da je sustav u panici, smatra on.

Zbunio i oporbu

Ruska oporba u srijedu se također zbunila.

Leonid Volkov, bliski Navaljnijev saveznik i jedna od Remeslovih dugogodišnjih meta, rekao je da je isprva sumnjao da je epizoda inscenirana, ali je kasnije promijenio mišljenje jer je zaključio da su kritike išle daleko iznad onoga što bi Kremlj odobrio ili orkestrirao.

"Pisao je i govorio stvari koje se jednostavno ne mogu reći. Ljudi se zatvaraju za puno manje... To otvara vrlo opasnu Pandorinu kutiju. Prelazi svaku crvenu liniju“, rekao je Volkov. Ipak, dodao je, "teško je povjerovati da je to bio čin osobne hrabrosti ili inicijative.“

Neočekivani ispad bijesa ruskog odvjetnika dolazi u politički osjetljivom trenutku za Moskvu.

Naime, nedavno se režim već suočio s rijetkim kritikama čak i od svojih najvjernijih pristaša zbog raširenih nestanaka mobilnog interneta i poremećaja Telegrama.

Nedavne ankete također ukazuju na rastući umor od rata, a rekordan broj Rusa kaže da bi radije da rat završi, ponajviše zbog povećanog ekonomskog pritiska.

Unatoč tome, procjene zapadnih obavještajnih službi i stručnjaci općenito vjeruju da je Putinov sustav moći otporan, obilježen kohezijom elita i čvrstom kontrolom nad društvom.

'Spreman sam na suđenje'

Remeslo je rekao kako ne sumnja da bi se mogao suočiti s kaznenim progonom zbog svojih izjava.

Ruske vlasti su se prethodno nemilosrdno nosile s unutarnjim izazovima, čak i kada su u pitanju bili istaknuti nacionalisti.

Primjerice, izrekli su dugotrajnu zatvorsku kaznu Igoru Girkinu, istaknutom bivšem zapovjedniku separatista i otvorenom kritičaru Putina, te protjerali njegove saveznike.

Vjeruje se da je Moskva odgovorna i za smrt Jevgenija Prigožina, šefa zloglasne plaćeničke vojske Wagner koji je, nakon niza vojnih uspjeha na ukrajinskoj bojišnici, pokušao pokrenuti pobunu protiv ruske vlasti da bi nedugo nakon toga poginuo u padu zrakoplova koji se srušio pod nejasnim okolnostima.

"Spreman sam na bilo kakvo suđenje protiv mene“, rekao je odvjetnik Remeslo.

"Došlo je vrijeme da nekako prekinemo ovaj začarani krug i progovorimo. Nosim određenu odgovornost kao netko tko je dugo vremena podržavao ovaj režim i pomagao mu da opstane“, zaključio je ovaj 'prosvijetljeni' odvjetnik.

