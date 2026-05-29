Ako je suditi po Estoniji, Hrvatska napokon ima krila

Hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina u četvrtak je odigrala sjajnu utakmicu protiv domaćina Europskog prvenstva do 17 godina Estonije i odnijela 3-1 pobjedu, te se sada nalazi na trećem mjestu s tri boda, jednako koliko ima i drugoplasirana Belgija protiv koje smo u prvom kolu izgubili 2-0.

Bila je to utakmica koja nam je donijela brojne zaključke, a evo koji su najvažniji.

Mladi, ali kvalitetni

Unatoč činjenici da su najmlađa početna jedanaestorka na turniru, naši su reprezentativci pokazali zavidnu kvalitetu. Protiv Belgije koja je imala prosječnu starost 16.7 godina naši su reprezentativci (16.3) dominirali u svakom segmentu igre, te su ih na kraju koštale individualne pogreške koje su došle zbog manjka iskustva, dok su protiv Estonije te manjkavosti bile nezamjetne.

Razinu hrvatske dominacije protiv momčadi koja je u svojoj početnoj jedanaestorki imala čak tri seniora dovoljno govori i činjenica da su 'mini Vatreni' uputili 24 udaraca naspram estonskih dva.

Također, još jednom napominjemo da su i u toj utakmici naši igrači bili u prosjeku mlađi od svojih suparnika, a o kakvoj se razlici radi dovoljno govori činjenica da najmlađi hrvatski reprezentativac - vratar Lovro Lojen još nije napunio 16 godina.

Imamo krila

Drugi veliki poučak je da će Hrvatska, ako stvari nastave teći ovim putem, napokon imati krila. Nik Škafar Žužić je protiv Estonije dokazao da se radi o velikom potencijalu. Junior Istre koji je ove sezone skupio četiri nastupa za seniorsku momčad Puležana nekoliko je puta probijao desnu stranu estonske obrane, a također je sudjelovao i kod sva tri gola. Bio je strijelac prva dva gola, dok je prilikom trećeg izborio jedanaesterac koji je realizirao kapetan Jona Benkotić. Kakvu je utakmicu odigrao Škafar Žužić dovoljno govori činjenica da je prema Sofascoreu dobio ocjenu 10 - najveću moguću.

Ništa lošiji nije bio Luka Bartolović. Veliki talent Cibalije bio je drugi najbolje ocijenjeni igrač među našim reprezentativcima, što ne treba čuditi budući da je na lijevoj strani estonske obrane radio jednako problema kao Škafar Žužić na desnoj. Ako se "po jutru dan poznaje", hrvatska bi napokon trebala imati moderna krila.

Treba još trenirati

Ako ćemo tražiti mane, svakako ih se može naći u efikasnosti i koncentraciji. U nekim su trenucima naši igrači izgubili koncentraciju ili su izgledali prerazigrano. U mlađim kategorijama se takve stvari češće toleriraju, a razigranost se čak i potiče, no sljedeći je protivnik ipak jači od Estonije te će nam za pobjedu protiv Španjolske i prolazak grupe biti potrebna maksimalna koncentracija.

Ovo je tek početak

Zaključno, ovo je tek početak. Na Europsko prvenstvo do 17 godina izbornik Marijan Budimir je poveo najmlađu reprezentaciju od osam natjecatelja te se to može shvatiti kao zalog za budućnost. Unatoč njihovim godinama pokazali su zavidnu dozu talenta te bi u utakmici protiv Španjolske trebali imati značajno više šansi nego što im je bilo predviđeno prije samog turnira.

